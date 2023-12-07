冬に暖かく着こなせるNikeおすすめのパーカー5選

保温性を維持するテクノロジーを搭載した丈夫なNikeのパーカーをお探しなら、Nike Therma-FIT ADV仕様のパーカーがおすすめ。 画期的な素材が温度調節機能を発揮し、熱をこもらせることなく暖かさをキープしてくれる。

短めの丈で裾を絞ったシルエットのフリースパーカーから、サイドのジッパーで通気性を調節できる高性能なトレーニングスタイルまで、Nike Therma-FIT ADVテクノロジーを取り入れたパーカースタイルを数多く取り揃えている。 どのスタイルのパーカーも、保温性を追求した設計だ。

サステナビリティに配慮して選びたいというアスリートには、Nike Forwardのパーカーがおすすめ。 Nike Forwardのスウェットシャツは、温度調節機能のあるNike Therma-FIT ADVテクノロジーだけでなく、Nikeの最新のアパレルイノベーションを搭載している。

Nike Forwardアイテムの製造工程では、従来のニット加工やウーブン加工の代わりに効率的なニードルパンチ加工を採用。リサイクル素材を使用し、柔らかく快適で保温性の高いウェアを生み出すための工夫だ。 初のコレクションでは、従来のニット素材と比較して、製造時の二酸化炭素排出量を平均で75％削減した製品を生み出した。