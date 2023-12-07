冬に暖かく着こなせるNikeおすすめのパーカー5選
購入ガイド
心地よいフリース素材のプルオーバーや定番のジップアップスウェットシャツなど、冬を暖かく過ごすためのNikeのパーカースタイル5選をご紹介。
寒い時期の通勤や通学、冬の屋外でのワークアウトなどで寒さにひるまず活動するには、体が温まったらすぐに脱げる暖かい重ね着アイテムが欠かせない。 暖かいプルオーバーやジップアップパーカーは、寒い季節の重ね着にぴったり。ウィンターコートの下に着れば保温性を高められるし、快適なカジュアルコーデとして単独で着用することもできる。
抜群に暖かいNikeのパーカーは、温度調節機能を持つテクノロジー、起毛素材、ジッパー付きポケット、調節可能なフードといった特長を備えており、冬のワークアウトや普段着に最適だ。 このガイドで、Nikeおすすめの冬用パーカーをチェックしよう。
（関連記事：Nikeで一番暖かいスウェットパンツをチェック）
Nikeおすすめの暖かいフード付きスウェットシャツスタイル5選
1. Nike Therma-FIT ADV仕様のパーカー
保温性を維持するテクノロジーを搭載した丈夫なNikeのパーカーをお探しなら、Nike Therma-FIT ADV仕様のパーカーがおすすめ。 画期的な素材が温度調節機能を発揮し、熱をこもらせることなく暖かさをキープしてくれる。
短めの丈で裾を絞ったシルエットのフリースパーカーから、サイドのジッパーで通気性を調節できる高性能なトレーニングスタイルまで、Nike Therma-FIT ADVテクノロジーを取り入れたパーカースタイルを数多く取り揃えている。 どのスタイルのパーカーも、保温性を追求した設計だ。
サステナビリティに配慮して選びたいというアスリートには、Nike Forwardのパーカーがおすすめ。 Nike Forwardのスウェットシャツは、温度調節機能のあるNike Therma-FIT ADVテクノロジーだけでなく、Nikeの最新のアパレルイノベーションを搭載している。
Nike Forwardアイテムの製造工程では、従来のニット加工やウーブン加工の代わりに効率的なニードルパンチ加工を採用。リサイクル素材を使用し、柔らかく快適で保温性の高いウェアを生み出すための工夫だ。 初のコレクションでは、従来のニット素材と比較して、製造時の二酸化炭素排出量を平均で75％削減した製品を生み出した。
3. Nike Tech Fleeceのパーカー
品質が高く洗練されたスタイルで、保温性も備えたNikeパーカーを求めているなら、Nike Tech Fleeceコレクションをチェックしよう。 このコレクションのスウェットシャツ（とセットのボトムス）は、軽くてかさばらないのに暖かいデザインで、便利なジッパー付きポケットを備えている。 メンズ、ウィメンズ、キッズのサイズ展開で、カラーのバリエーションも豊富だ。
4. Nike Club Fleeceのパーカー
Tech Fleeceと同様に、Nike Club Fleeceのパーカーも万能な定番スタイル。重ね着しやすく、どんなコーディネートにもワンランク上の暖かさをプラスできる。 この2つのフリース素材の主な違いといえば、Club Fleeceは抜群に柔らかい起毛フリース素材であり、心地よいリラックススタイルを演出すること。
袖と裾にリブ編みを施したスタイルのパーカーもあり、大半は定番のカンガルーポケットを備えたデザインだ。 さらに、ジップアップスタイルのほか、ファンネルネックのパーカーもある。 快適なカジュアルスタイルを好む人は、Club Fleeceをチェックしよう。
また、Tech Fleeceと同じく、Club Fleeceパーカーもセットでボトムスを選ぶことができる。
5. Nike Phoenix Fleeceのパーカー
膝丈のジップアップパーカーやゆったりとしたプルオーバーパーカーなど、さまざまなスタイルが揃うNike Phoenix Fleeceのウィメンズスウェットシャツ。心地よいリラックススタイルで、クラシックなフリースパーカーを現代的にアレンジしている。
Phoenix Fleeceパーカーのほとんどはゆったりとしたフィット感。 抜群に柔らかい起毛フリース素材に加えて、ゆとりのある着心地が特長のこのパーカーは、暖かさと快適さを追求したデザインだ。
文：ジュリア・サリバン