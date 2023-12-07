Nikeおすすめのメンズウィンターコート
購入ガイド
断熱性に優れたパーカーからふわふわのフリースまで、冬の気候に対応するようデザインされたメンズコートをご紹介。
さまざまな素材やスタイルを取り揃えたNikeおすすめのメンズウィンターコートは、肌寒い雨からひどい嵐や極端な寒さまで、多様な天候に対応する。
抜群の保温性を発揮し、あらゆる冬の悪天候をブロックできるようデザインされた、おすすめのメンズウィンターコートをチェックしよう。
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Nikeおすすめのメンズウィンターコート
1. パーカージャケット
おすすめポイント：激しい冬の嵐や極端な寒さに対応
Nikeのパーカーの特徴は丈が特に長いこと。たいてい膝か太もも中ほどまで丈があるため、特に嵐や極寒に立ち向かうような場合には重宝する。 Nike Sportswearコレクションをチェックすれば、撥水加工が施された丈夫なアウターシェルと断熱性の高い裏地を組み合わせた、体温の維持に役立つスタイルが見つかるはず。
究極の快適さと保護性能を追求するなら、ナイキ スポーツウェア Storm-FIT ウィンドランナーをチェック。断熱素材であるPRIMALOFT® Thermoplumeを使用したマットな質感のアウターシェルが雨を弾き、Nike Storm-FITテクノロジーが風、雨、雪などをブロックする。
2. パファージャケット
おすすめポイント：ウィンタースポーツや日常生活での外出に最適
軽量で保温性を最大限に発揮するパファージャケットは、気温の下がるあらゆる地域で頼りになる冬の必須アイテム。 ナイキ スポーツウェア Therma-FIT レペル ジャケットは、撥水加工を施したアウターシェルが、小雨が降っても水を弾いてくれるうえ、ダウンが軽さを損なうことなく暖かさを発揮する。寒さに負けずアクティブに過ごす日に最適だ。
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3. フリースジャケット
おすすめポイント：肌寒い日に最適
従来のウィンターコートのように暖かいが、それほどかさばらないアイテムを探しているなら、Nikeのフリースジャケットなど軽めのアウターレイヤーがおすすめ。 ナイキ スポーツウェア テック フリース フルジップ パーカーは、4枚パネルの大きなフードを備え、ジッパー付きスリーブポケットを配置。必需品を濡らさず持ち運べる。 ゆったりとした軽量デザインなので、アウターとして羽織ることも、別のアウターを重ねて着ることもできる。
4. 寒い気候に対応するレインジャケット
おすすめポイント：雨、みぞれ、雪をブロック
冬の冷たい雨が降る日も、屋外でいつも行っていたランニングやハイキング、ウォーキングをどうしても諦められないという場合に役立つのが、寒い気候に対応するレインジャケット（ただし、安全性と視認性が確保できることが前提条件だ）。
多くは防水加工や撥水加工のシールドが施されているので、雨水が生地に染み込むことなく流れ落ちる。 速乾性に優れたNike Dri-FIT素材のトップスを下に着ておけば、暑くなったときに汗を吸収してくれる。
5. 寒い気候に対応するウィンドブレーカー
おすすめポイント：風をブロック
軽量性と耐久性に優れた素材を使用し、氷のように冷たい突風もブロックできるようデザインされたNikeの寒冷気候用ウィンドブレーカーは、冬の冷たい風が吹く日に頼りになる重ね着アイテム。
ナイキ スポーツウェア ウィンドランナーは、背面のベントでワークアウト中の通気性を高めながら、調節可能なドローコード付きのフードで冷たい空気の侵入を防ぐデザインだ。
文：ジュリア・サリバン