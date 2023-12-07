Nikeおすすめのメンズウィンターコート

おすすめポイント：激しい冬の嵐や極端な寒さに対応

Nikeのパーカーの特徴は丈が特に長いこと。たいてい膝か太もも中ほどまで丈があるため、特に嵐や極寒に立ち向かうような場合には重宝する。 Nike Sportswearコレクションをチェックすれば、撥水加工が施された丈夫なアウターシェルと断熱性の高い裏地を組み合わせた、体温の維持に役立つスタイルが見つかるはず。

究極の快適さと保護性能を追求するなら、ナイキ スポーツウェア Storm-FIT ウィンドランナーをチェック。断熱素材であるPRIMALOFT® Thermoplumeを使用したマットな質感のアウターシェルが雨を弾き、Nike Storm-FITテクノロジーが風、雨、雪などをブロックする。