今おすすめのNikeバスケットボールパーカー

試合前のウォーミングアップやベンチ待機中に体を暖かく保ったり、大好きなチームや選手をアピールしたりするのに欠かせないアイテム。Nikeのバスケットボールパーカーには、リラックスしたカジュアルなデザインが揃っている。高機能なスポーツウェアを求める人におすすめだ。

上質な速乾素材を使用したNikeのバスケットボールパーカーには、プルオーバータイプとジップアップタイプがある。ゆったりとしたルーズフィットなので、上半身の可動域を妨げないのが特徴だ。スリーポイントシュートもフリースローも、気持ち良く決められる。

Nikeのバスケットボールパーカーは種類が豊富。バスケをプレーできる素材とフィット感を兼ね添え、保温性にも優れている。コートでもストリートでも、スタイリッシュに着こなせるのが魅力だ。 Nikeおすすめのバスケットボールパーカーを紹介しよう。