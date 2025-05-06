今おすすめのNikeバスケットボールパーカー
購入ガイド
コートでもストリートでも着たくなる、Nikeおすすめのバスケットボールパーカーをチェック。
試合前のウォーミングアップやベンチ待機中に体を暖かく保ったり、大好きなチームや選手をアピールしたりするのに欠かせないアイテム。Nikeのバスケットボールパーカーには、リラックスしたカジュアルなデザインが揃っている。高機能なスポーツウェアを求める人におすすめだ。
上質な速乾素材を使用したNikeのバスケットボールパーカーには、プルオーバータイプとジップアップタイプがある。ゆったりとしたルーズフィットなので、上半身の可動域を妨げないのが特徴だ。スリーポイントシュートもフリースローも、気持ち良く決められる。
Nikeのバスケットボールパーカーは種類が豊富。バスケをプレーできる素材とフィット感を兼ね添え、保温性にも優れている。コートでもストリートでも、スタイリッシュに着こなせるのが魅力だ。 Nikeおすすめのバスケットボールパーカーを紹介しよう。
Nikeのバスケットボールパーカー5選
1. ナイキ Dri-FIT バスケットボールパーカー
コートで優れたパフォーマンスを発揮するなら、速乾素材のバスケットボールパーカーが欠かせない。 ウォーミングアップ後に、バスケットボールパーカーが汗で湿っているのは避けたいはず。
Nike Dri-FIT素材は、湿気を生地の表面から逃がしてすばやく蒸発。汗をかいても、さらりとクールな状態を保てる。
Nikeのバスケットボールパーカーには、Nike Dri-FITテクノロジーを搭載したモデルが多い。定番のフリースシルエットや抜群に柔らかいフレンチテリーなどのスタイルもある。
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2. ナイキ Therma-FIT バスケットボールパーカー
肌寒い日に屋外でプレーするなら、Nike Therma-FITテクノロジー搭載のパーカーがおすすめ。 体温調節をサポートする素材なので、暖かさを保ちながらオーバーヒートも防いでくれる。
暖かさを閉じ込めるナイキ Therma-FIT ADV A.P.S. パーカーは、通気性に優れた軽量レイヤーとして役に立つ。サイドにジッパーがあるので、プレーがヒートアップしたらジッパーを開いて通気性を高められる。
3. コービー・ブライアントのバスケットボールパーカー
偉大なプレーヤーからインスピレーションを得たい人は、コービー・ブライアントのアパレルシリーズをチェックしよう。 Nikeでは、悪天候に対応する重ね着アイテムとしてTherma-FITとDri-FIT仕様のオプションも用意している。 また、新進気鋭のバスケットボール選手のためにキッズ用も展開。
4 Nike A'One パーカー
Nikeは、WNBAのスター選手、エイジャ・ウィルソンとの共同デザインから生まれた待望のA'Oneコレクションを発表。 このコレクションには、大胆なデザインとワンランク上の快適さを組み合わせた、人目を引くA'Oneパーカーなど多彩なウェアを取り揃えている。 サテン裏地付きのゆったりとしたパーカーがアピールするのは、ウィルソンのシグネチャースタイル。彼女の家族とルーツに敬意を表した、パーソナライズされたデザイン要素が加わっている。 2025年5月に発売予定のA'Oneコレクションは、ウィルソンの自信と情熱を反映する高性能ギアを届けることで、次世代のアスリートにインスピレーションを与えることを目指している。
5. 大きめトールサイズのバスケットボールパーカー
Nikeには、大きめトールサイズのバスケットボールパーカーも豊富にある。 Nikeのメンズトップスで「トール」と表記されているものは、標準サイズのトップスよりも着丈が4.5cm長く、袖丈はシルエットに合わせて調節されている。
ナイキ バスケットボールパーカーには、XS～4XL（トール）のサイズが揃っている。 サイズについて詳しくは、Nikeサイズ表をチェックしよう。
文：エミリー・シファー