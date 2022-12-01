Nikeおすすめの冬のハイキングギア

雪や寒さを理由にトレッキングをあきらめる必要はない。 冬場は夏のピーク時よりも混み合っていないので、のんびりとハイキングができるのだ。

そして冬に適したハイキングギアで体を暖かく保てば、一年中ほとんどいつでもハイキングを楽しめる。 どのようなハイキングをする場合も同じことが言えるが、必ず事前に計画を立て、安全対策を取ったうえで、自然の中に出かけよう。天気予報をチェックして天候に備え、暗くなる前に戻れるように計画し、友人と一緒にハイキングをすることをおすすめする。独りでハイキングをする場合は、友人に場所を知らせておこう。

ここでは、冬のハイキングに欠かせないNikeの人気ギアを紹介。