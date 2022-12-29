今おすすめのNikeフリースパーカー
購入ガイド
抜群に柔らかいNikeのフリースパーカーで、快適な着心地を手に入れよう。
単独で着ても、コートの下の重ね着アイテムとしても使える。そんな柔らかいフリースの裏地が付いたパーカーは、快適なカジュアルコーデを完成させる定番ウェア。 Nikeのパーカーには、抜群に柔らかくふわふわとした快適な素材や、滑らかでオーダーメイドのような肌触りの素材など、さまざまなタイプのフリース素材が使用されている。
この購入ガイドをチェックして、エクササイズ、アウトドアでの冒険、ちょっとした外出にも最適なNikeおすすめのフリースパーカーを見つけよう。
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Nikeおすすめのフリースパーカー
1. Nike Sportswearのフリースパーカー
学校や職場用から週末のリラックスウェアまで、さまざまなアクティビティに対応するパーカーなら、万能なNike Sportswearのフリースパーカーがおすすめ。 カジュアルながら洗練されたスポーティなデザインのパーカーで、さまざまなフリース素材のアイテムを取り揃えている。
- Tech Fleece：軽量性と断熱性に優れ、上質なデザインと、かさばらずに高い保温性を発揮する構造。 重ね着しやすく、単独でも着用できる。リラックスした雰囲気ながら、洗練されたスタイルもアピール。 スウェットの全身コーデを完成させるなら、おそろいのNike Tech Fleece素材を使用したジョガーもチェックしてみよう。
- Club Fleece：抜群に柔らかいNikeのフリース素材を使用したClub Fleeceコレクションでは、滑らかで快適な肌触りの起毛素材を使用したシンプルなパーカーを豊富に取り揃えている。 袖と裾に施されたリブ編みで、ゆったりとカジュアルにフィットする。 Tech Fleeceと同じく、それぞれのパーカーとおそろいのNike Club Fleece素材を使用したジョガーも用意されている。
- Phoenix Fleece：このバージョンのNike Sportswearフリースには、さまざまなカッティングとスタイルがある。ゆったりとしたシルエットのフルジップパーカーから、ひざ丈のジップアップパーカーまで豊富なラインナップが揃っている。 袖口に長めのリブ編みを施し、構造をしっかりと作り込んだアイテムもある。 全身のコーデを揃えるなら、ハイウェストで幅広タイプのスウェットパンツ（Phoenix Fleece素材のパーカーとおそろい）や、スリムフィットで先細りのジョガーと組み合わせるのもおすすめだ。
2. Nike ACGのフリースパーカー
NikeのAll Conditions Gear（あらゆる状況に対応するギア、ACG）は、アウトドアの冒険や悪天候の中でしっかりと体をカバーしたい人に最適。 ACGフリースパーカーの多くは、速乾性の高いNike Dri-FIT素材や保温性に優れたNike Therma-FITテクノロジーを搭載している。トレイルや坂道でも、暖かくさらりとした状態が保てる。
Nike AGCの「Tuff Knit」素材を使用したフリースパーカーなど、心地よい暖かさと抜群の耐久性をバランスよく組み合わせたアイテムもある。 アウトドアの冒険に出かけるとき、インナーの上に重ね着するのがおすすめだ。
3. Nike Proのフリースパーカー
Nike Proコレクションは、高いパフォーマンスが求められるトレーニングを念頭に置いた製品群。Nike Proのフリースパーカーも例外ではない。 軽量で高い断熱性も備えたパーカーは、ワークアウト前のウォームアップや休憩中にさっと羽織れる便利なアイテムだ。
ワークアウト中に着るNike Proパーカーなら、動いてもずれないように調整できるドローコード付きのタイプや、フードを固定できるデザインのものを選ぼう。
文：ジュリア・サリバン