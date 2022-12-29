Nikeおすすめのフリースパーカー

NikeのAll Conditions Gear（あらゆる状況に対応するギア、ACG）は、アウトドアの冒険や悪天候の中でしっかりと体をカバーしたい人に最適。 ACGフリースパーカーの多くは、速乾性の高いNike Dri-FIT素材や保温性に優れたNike Therma-FITテクノロジーを搭載している。トレイルや坂道でも、暖かくさらりとした状態が保てる。

Nike AGCの「Tuff Knit」素材を使用したフリースパーカーなど、心地よい暖かさと抜群の耐久性をバランスよく組み合わせたアイテムもある。 アウトドアの冒険に出かけるとき、インナーの上に重ね着するのがおすすめだ。