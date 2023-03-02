Nikeおすすめのジップアップパーカーを今すぐチェック

カジュアルコーデに合わせるとき、ワークアウトに向けて体を暖めるとき、または保温性を高めるためにジャケットの下に着てもOK。快適なジップアップパーカーは、一年中活躍する定番アイテムだ。 快適な着心地、機能性、通気性、かさばらないデザインという要素をすべて兼ね備えたジップアップパーカーなら、気づかぬうちに毎日手に取ることになるだろう。

メンズ、ウィメンズ、キッズのサイズが揃うNikeおすすめのジップアップパーカーは、Nikeの代表的なフリース素材、Nike Club Fleece、Nike Tech Fleece、Nike Phoenix Fleeceを使用している。 各パーカーに特有のスタイルがあり、それぞれ異なる機能を発揮する。Club Fleece素材のスウェットシャツは着心地が抜群に快適で、Tech Fleece素材のアイテムはすっきりとフィットする洗練されたスタイルだ。

このガイドを参考に、自分のスタイルにぴったりのNikeジップアップパーカーを、一着と言わず何着でも見つけよう。

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