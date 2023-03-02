Nikeおすすめのジップアップパーカーを今すぐチェック

毎日着たくなるNikeジップアップパーカースタイル5選
購入ガイド
カジュアルな重ね着アイテムとして快適に着こなせるNikeのジップアップパーカーをご紹介。
カジュアルコーデに合わせるとき、ワークアウトに向けて体を暖めるとき、または保温性を高めるためにジャケットの下に着てもOK。快適なジップアップパーカーは、一年中活躍する定番アイテムだ。 快適な着心地、機能性、通気性、かさばらないデザインという要素をすべて兼ね備えたジップアップパーカーなら、気づかぬうちに毎日手に取ることになるだろう。
メンズ、ウィメンズ、キッズのサイズが揃うNikeおすすめのジップアップパーカーは、Nikeの代表的なフリース素材、Nike Club Fleece、Nike Tech Fleece、Nike Phoenix Fleeceを使用している。 各パーカーに特有のスタイルがあり、それぞれ異なる機能を発揮する。Club Fleece素材のスウェットシャツは着心地が抜群に快適で、Tech Fleece素材のアイテムはすっきりとフィットする洗練されたスタイルだ。
このガイドを参考に、自分のスタイルにぴったりのNikeジップアップパーカーを、一着と言わず何着でも見つけよう。
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1. 心地よく快適： Nike Club Fleeceのジップアップパーカー
頼れる1枚として間違いなく活躍するのが、Nike Club Fleeceのような定番の素材を使用したフルジップパーカー。外側は滑らかで、起毛加工が施された内側は抜群に柔らかく暖かい。
Nike Club Fleeceのジップアップパーカーは、普段着のTシャツの上に羽織ったり、ジムウェアに合わせたり、Nike Club Fleeceのジョガーと組み合わせてセットで着用したりできる、とりわけ万能なアイテムだ。
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Nike Club Fleeceのパーカーやスウェットシャツは、カラーバリエーションが豊富で、ベーシックなニュートラルカラーもあれば大胆なカラーをまとったデザインもある。 サイズは、メンズ、ウィメンズ、キッズをご用意。
2. 洗練されたスタイル：Nike Tech Fleeceのジップアップパーカー
快適なコーディネートスタイルにおすすめなのが、Nike Tech Fleeceのフルジップパーカーだ。 Nike Tech Fleeceシリーズのアパレルは、ベーシックなフリースのスウェットをすっきりと洗練されたデザインにアレンジ。とても滑らかな肌触りで、上質なジッパー付きポケットを備えたスタイルもある。 また、リラックスして着られる楽なフィット感で、かさばることなく暖かさをキープできる。
セットでパンツを選ぶ場合は、Nike Tech Fleeceのジョガーパンツやスウェットパンツをチェックしよう。 ベビー用のアイテムをお探しなら、フルジップでフードが付いたNike Tech Fleeceのワンジーやセットアイテムもある。
3. 大胆なスタイル：Nike Phoenix Fleeceのジップアップパーカー
大胆なカッティングで、カラーやデザインが目を引くNike Phoenix Fleeceウィメンズコレクションのフード付きスウェットシャツは、パーカーの概念にとらわれないスタイル。 オーバーサイズのゆったりとしたフィット感でリラックスタイムに最適なジップアップのほか、ひざ丈の長めのカッティングで抜群に暖かく快適なスタイルもある。 袖口と裾に長めのリブ編みを施して構造を強化するといった工夫も魅力的だ。
Nike Phoenix Fleeceのスウェットパンツは、セットのスウェットシャツと同じくユニーク。ハイウエストのワイドレッグデザインを大きめのバギースタイルに仕上げ、クールさと快適さを両立させている。
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4. ワークアウトに最適：Nike Dri-FIT仕様のジップアップパーカー
ワークアウトの最中や前後に着るフード付きスウェットシャツをお探しなら、Nike Dri-FIT仕様のパーカーをチェックしよう。 速乾テクノロジーが、生地の表面から湿気を逃がしてすばやく蒸発させる機能を発揮。汗をかくワークアウト中も涼しくさらりとした状態をキープできる。
Nike Dri-FITテクノロジーを搭載したフルジップパーカーは、バスケットボール用、ヨガ用、トレーニング用のデザインから選べる。
5. 持続可能性に配慮したスタイル：サステナブル素材を使用したNikeのフルジップパーカー
「サステナブル素材を使用」と表記されたNikeのアパレルは、リサイクル素材を50％以上使用している。そしてフルジップパーカーにも、この規定に沿ったスタイルが複数ある。
ジムをイメージしたビンテージ風のジップアップから、暖かさを閉じ込めるNike Therma-FIT仕様のパーカーまで、リサイクルポリエステルなどの素材を使用したスタイルを多数ご用意。こういった素材は、プラスチックボトルを洗浄した後、フレーク状に粉砕し、ペレット化したものから高品質の糸を紡いで作られる。
文：ジュリア・サリバン