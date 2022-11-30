Nike FCのスタイル：ニコール

「イットガール風の根っからのサッカー少女」。メールで自らのスタイルをそう表現したニコール・チョイに、私たちはすぐに会いたいと思った。



サッカーをしながら香港で育ち、ロンドンに移住後は、ZINEカルチャーを通してサッカーへの情熱を再燃させたニコール。現在はスポーツを、アート、洋服、そして彼女が共同設立した草の根チームとインクルーシブなコミュニティなど、自身の生活のあらゆる面に刺激を与えるものとして捉えている。