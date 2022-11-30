Nike FCのスタイル：マリア

心地良さと華やかさ



マリアのホームタウンであるイングランドのユニフォームには、トップスにコーディネートされたサテンのコルセットを重ね、彼女の母親のゴールドのジュエリーを加えることで華やかなコーデが完成。「私の年齢と同じくらいの年代物アイテムもあるんです」ハイウエストのジーンズ、お気に入りのAir Maxシューズ、レトロなコートで快適なスタイリングに。