Nike FCのスタイル：マリア
Culture
絶妙な柄使いから、女性サッカー選手へ捧げる感謝まで、マリアが手掛けるスタイルにはそのすべてに独創的なテイストが光る。そんな彼女がNikeと作り上げたスポーティーなコーディネートをチェックしてみよう。
「デザインを超えて」は、新進気鋭のクリエイターを訪ねて個性的なスタイルに注目するシリーズ。
「サッカーは私の仕事とスタイルに刺激とヒントをくれるもの」そう語るのは、マルチな才能を持つクリエイティブディレクターで、草の根クラブHamster FCの共同創設者でもあるマリア・マレー。「カラーパレット、素材、タイポグラフィ、フィット感。私は美しいサッカーキットの大ファンなんです」
マリアが主宰するFC（通称「Hammies」）の練習が行われるハックニー・マーシズ公園。その近くにある彼女の自宅兼スタジオで、最新のNational Teamコレクションとマリア自身のワードローブのアイテムを組み合わせ、サッカーをイメージしたスタイリングに挑戦してみた。下にスクロールしてスタイルをチェックしよう。
「私たちは、あらゆる女性たちが自分らしくプレーできる安全な場所としてクラブを設立しました。姉妹のようにお互いを励まし合える環境になったことをうれしく思っています」
マリア
クリエイティブディレクター、スタイリスト、Hamster FCの共同創設者
素材をミックス
サッカーチームの設立に加えて、自身のクリエイティブスタジオも開設したマリアは、「私はいつも視覚的に訴えるものが大好きでした」と語る。このコーデでは、ジャガープリントを使ったブラジルチームのボディスーツを、サイケデリックなインナー、メタリックのパンツとミックス。計算されたミスマッチなビジュアルを醸し出している。
心地良さと華やかさ
マリアのホームタウンであるイングランドのユニフォームには、トップスにコーディネートされたサテンのコルセットを重ね、彼女の母親のゴールドのジュエリーを加えることで華やかなコーデが完成。「私の年齢と同じくらいの年代物アイテムもあるんです」ハイウエストのジーンズ、お気に入りのAir Maxシューズ、レトロなコートで快適なスタイリングに。
気分を変えて
マリアのお気に入りの中には、ブラジル出身のプレーヤーが何人かいる。「女子サッカー選手に対する私の見方に与えてくれた影響は、これから先もずっと忘れないでしょう」夜の外出には、このミントグリーンのトップスを快適なパファーとフェイクレザーのスカートとミックス。インクのようなブラックが、フレッシュな印象のポップカラーを引き立てる。
写真：エリオット・ジェームズ・ケネディ
スタイリング：ココ・メル
インタビュー：グレース・ゴードン