Nike FCのスタイル：AntsLive

「僕にとってファッションとサッカーは切り離せないもの」ミュージシャン兼モデルであり、ずっとサッカーをしてきたAntsLiveは、ハックニー（ロンドン）のレコーディングスタジオから電話でそう語った。



10年間プレーヤーとしてサッカーに明け暮れ、その後8年間ユースチームのコーチを務めたAnts。そんな彼がピッチを離れても常にユニフォームを着こなし、スポーツスタイルのコーディネートを楽しむようになったのは自然のことだった。