イメージトレーニングのメリット

それ以来、このトピックに関する研究が多数行われてきた。『Journal of Neurophysiology』に発表された研究では、2つのグループに手首をギブスで固定してもらい、1つのグループにだけ自由に手首を曲げているところをイメージしてもらった。4週間後、イメージしたグループは、イメージを思い浮かべなかったグループと比較して手首の強度低下が2分の1だった。また別の研究では、フルーツの摂取量を増やしたいグループが、そのプロセス(いつどこでフルーツを購入し、どのように準備して食べるか)を思い浮かべるようにすると、摂取量が2倍に増えたと言う。また、『Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity』に掲載された試験的研究では、イメージトレーニングのテクニックを採用した体操選手は、自信が高まったという結果が出ている。他にもこういった研究は枚挙にいとまがない。