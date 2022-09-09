メンタルブロックを打ち破る方法

感覚：決勝戦、最終面接、表彰式。やっとここまで登り詰めたが、実はまぐれ当たりだったのだ。自分には、そんな技能や才能、粘り強さがあるわけではないと感じてしまう。

原因：インポスター症候群の原因は、自尊心の欠如である場合が多い。「自分の能力を信じていない場合や、自分の取り組みは大したことがないと感じているときによく起こります」とムラディアンは語る。他人の意見を気にしすぎているときにも起こるとチェルトクは言う。「勝利よりも自分がどう見られるかを気にしている場合、勝利することを気まずく感じてしまいます」

対処法：自分は偽物だという恐怖で頭がいっぱいになったら、そんな自覚に反撃しよう。「実際に偽物なのは、ネガティブな思考のほう。だからその感情を無視することが重要です」とムラディアンは言う。悪い思考パターンを遮断するには、自分の技能や能力に対する称賛を思い出すのが効果的。信頼できる人々が、自分の能力を正しく評価しているのだと信じよう。

何よりも重要なのは、チョーキングも人間らしさの一部だということ。そして、大きな進歩を遂げている人は、チョーキングに屈せずやり抜く方法を身につけているだけなのだ。「実際のところ、自分自身を客観的に見られる人などいません。そんな事実を受け入れることで前に進み、自分の体験がいたって正常なものだと理解できます。そうすれば、目の前のタスクにも集中できるようになるでしょう」とチェルトクは語る。

メンタルブロックに対処できれば、スキーの超上級コースだって怖くない。