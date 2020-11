五感を刺激してリカバリーを促進する方法

落ち着いた音楽を聴く

多くのマッサージ療法士が施術中にクジラの歌を流すのを不思議に思ったことはないだろうか。ワッツ博士の研究によれば、岸に打ち寄せる穏やかな波の音には、気持ちをリラックスさせる効果があるという。『Medicine and Science in Sports and Exercise』に発表された2018年の研究では、R&Bであれジャズであれ、自分が心地良いと感じるゆったりと落ち着いた音楽には、ダウンレギュレーション、コルチゾール値と心拍数の低減、スピーディーなリカバリーを促す効果があるとされている。また、「体を曲のリズムに合わせることで、呼吸の速度を落とし、より速やかに静止中の状態に戻せる場合もあります」イギリスのシェフィールド・ハラム大学でスポーツ&エクササイズ科学の上級講師を務めるレイトン・ジョーンズ博士は語る。



落ち着いた音楽のプレイリストを作成したら、曲を頻繁にアップデートして退屈やマンネリ状態を防ごう。その理由は、同じ曲ばかり聞いていると、次第にプラスの効果が弱まってしまうこともあるため。そう説明するのは、ブラジルのサンパウロポーツ科学科博士研究員で、2018年の研究を主導したマルセロ・ビグリアッシ博士。最大限の効果を得たいなら、ワークアウトの直後に聴いてみよう。