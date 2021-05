ランをパワーアップさせてくれる音楽を選ぼう

3. BPMを基準にプレイリストを作る

全速力モードに切り替えたい時、一定のペースをキープしたい時、ゆったりペースでリカバリーしたい時。それぞれのランに合った簡単なアプローチがある。BPMと呼ばれる音楽のテンポを、自分のランのペースや着地の頻度に合わせてみよう。学術誌『PLOS One』に発表された研究によると、自分の走りに音楽のテンポを合わせたランナーは、音楽なしで走った時よりもパフォーマンスが大幅に向上した。ドラマーがメトロノームでテンポをキープするのに似たイメージだ。



ロンドンのブルネル大学でスポーツとエクササイズの心理学教授を務めるコスタス・カラジョージス博士は、運動に音楽を取り入れる理論書『Applying Music in Exercise and Sport』の著者である。博士によると、最大心拍数の約60%の強度(負担だが何とか耐えられる程度)でランやワークアウトに取り組む際に、最適なテンポは120-140BPM。だが適正テンポはランのニーズによっても異なるので、以下のBPMを目安にして完璧なランニング用プレイリストを作成してみよう。