コートニー・バンガード（コーチ）のアドバイス：インポスター症候群への対応法

あなたは今、自分の感情を楽しめていないのかもしれませんね。私は、20年以上にわたって選手や自分自身の感情に対処してきました。そんなコーチとして断言できることは、あなたが有能で、価値のある存在だということ。あなたの不安は、熱心でやる気がある証拠なのです。



あなたはアスリートなので、ときには負けることもあるでしょう。そして、恐怖、不安、苦痛を感じます。もちろん逆に勝利して、喜び、誇り、高揚を感じることもあります。「悪い時のこと」を知らずに、「良い時のこと」を知るのは不可能です。



私も自分自身には厳しくしてきました。高校生の頃、州のテニストーナメントで、ダブルフォルトを犯してしまったことがあります。空に向かって叫んで、ラケットを地面に叩きつけました。



そんな感情を吐き出し方がいけないのは分かっています。でもその瞬間は、どうしようもありませんでした。本当に重要なポイントを自分のミスでふいにしたからです。振り返ってみると、スタンドから私に声を掛けなかった両親に感心します。大好きなジョン・マッケンローのように、自分で立ち直ることを信じてくれたのでしょう。



だから、まずは自分の感情を受け入れましょう。

特定の感情が心から溢れそうになると、ポジティブなフィードバックを頭に入れる余裕がなくなります。だからいろんな視点を持って、バランスを取りましょう。

あなたは、いわゆる「選択的聴取」をしているのかもしれません。選択的聴取とは、偏った情報の受け取り方を意味します。例えば、「コートでのランニングは最高だ。あとはスリーポイントシュートを改善しよう」と言われたときに、「自分はスリーポイントシュートを改善しなければならない。つまりシュートが下手なんだ。自分は下手なプレーヤーで、ダメな人間なんだ」と否定的に解釈してしまう心理のことです。

これは思考のエスカレートで、トップクラスのアスリートにも多く見られます。私が指導したある優秀な選手にも、シュートをミスした自分を責める傾向がありました。ある日、シュートのミスが連発した試合の後、イライラしていた彼女を呼び出して話しました。