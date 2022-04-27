ランニングのメリット9つ

十分な睡眠は、健康全般にとって重要であるだけでなく、減量を促進することもある。 実際に、上質な睡眠を取ることで減量の成功率が33％アップするという研究結果がある。 健全な睡眠と覚醒のサイクル（概日リズム）は、日々の快適な眠りに欠かせない。また、エクササイズが睡眠の改善に一役買っていることが研究から判明している。

例えば、朝に走る習慣がある人は、体のリズムが整いやすい。 定期的な早朝ランニングは睡眠の質の改善に最適だという研究結果がいくつも出ている。 だが、特にルーティンとなっている場合は、朝に限らず、どのタイミングで行ってもランニングには効果がある。 午後のエクササイズには、メラトニンをより早く分泌し眠りを誘う効果があり、夜のエクササイズには、強度を上げ過ぎさえしなければ、睡眠の質を向上させる作用がある。