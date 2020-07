クロストレーニングでランをレベルアップ

アクティブリカバリーを取り入れることでより良いトレーニングになる仕組み

最後に、好きなクロストレーニングをスケールダウンして行うのもおすすめだ。例えば、軽いサイクリングやのんびりとしたウォーキングは、厳しいランニングの後の体を早く回復させるために役立つ。このようなアクティブリカバリーには、ソファーに座っているだけでは得られないメリットがあるのだ。実際、ウェスタン・ステート・コロラド大学の研究によると、ランナーにアクティブリカバリーとパッシブリカバリーのいずれかを行ってもらい、その前後の状態をテストしたところ、アクティブリカバリーを行ったランナーは休息をとっただけのランナーより約3倍長く走ることができたという。



おそらくこれは、激しい運動の後にアクティブリカバリーを行うと、パッシブリカバリーを行う場合より早く血中の乳酸を処理することができるからだろう。『Journal of Sports Sciences』に掲載された別の研究結果によると、それによって筋肉への血流量が増加し、筋肉の自己修復が促進されるという。また、『Journal of Sports Science and Medicine』に掲載された研究では、アクティブリカバリーを行うことで他のスポーツをしているときの心拍数が抑えられ、つらいと感じにくくなる効果が確認されている。