クロストレーニングでランをレベルアップ

好きなアクティビティを行った後、自分が感じる負荷を、1-10の段階の3程度に落とすのがアクティブリカバリーだ。気軽なサイクリング、リラックスムードのハイキング、長めのウォーキング、ヨガやピラティスの初級または中級クラスなど、筋肉を酷使したり、汗まみれになったり、メンタル面で苦しい思いをしたりしなくて済むアクティビティに取り組めばよい。

ウェスタンコロラド大学の調査によると、負荷の低いサイクリングやウォーキングといったアクティブリカバリーは、ただの休息よりも、ハードなランからのリカバリーを速める効果があるという。この種の運動は筋肉への血流量を増加させ、筋肉の自己修復が促進されるからではないかという別の研究結果も『Journal of Sports Sciences』には掲載されされている。また、『Journal of Sports Science and Medicine』に掲載された研究では、アクティブリカバリーを行うことで他のスポーツに取り組むときにの心拍数が抑えられ、つらいと感じにくくなる効果が確認されている。つまり、次のランでは、疲労感をあまり感じることなく実力を発揮できるようになるということだ。

アクティブリカバリーとして、どのぐらいの頻度で、どのようなアクティビティを取り入れればよいかを算定するために、ベネットコーチのアドバイスを試してみよう。「そのアクティビティに気持ちよく取り組めそうかどうか、自分自身に問いかけてみてください。」アクティブリカバリーは（そしてクロストレーニングも）、走るうえでの身体面のメリットが期待できるだけではないとベネットコーチは話す。

ベネットコーチ曰く、「クロストレーニングで期待できるのは、次のランニングの向上につながる感情的、あるいは精神的な飛躍。自信と安心感が得られるかどうかが最も重要なポイントです」