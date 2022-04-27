ランナーズハイとは具体的に何なのか？

さまざまなエクササイズが引き金となって、身体はエンドルフィンを放出する。 エンドルフィンは、幸福感を生み出す化学物質だ。 エンドルフィンは、天然の鎮痛剤としても作用するため、長距離ランナーやハードなランに挑む人には実にありがたいものだ。



当初は、エンドルフィンがランナーズハイの主要因だと考えられていた。 こうした神経伝達物質は、筋肉の痛みを和らげることで知られており、ランナーズハイの効果の一部となっている可能性がある。 しかし、最近の調査は、エンドルフィンはランナーズハイの主要因ではない可能性があることを示している。



科学者は現在、ランナーズハイをもたらす強い高揚感は、エンドカンナビノイドシステムと呼ばれる身体の生体系から生み出されると考えている。 エンドカンナビノイドシステムは、エンドカンナビノイドという化学物質を放出する。 この物質が血中を循環し始めると、穏やかな気持ちになり、陶酔感さえ覚えるようになる。 エクササイズをすると、体内のエンドカンナビノイドレベルが上昇する。



エンドルフィンとエンドカンナビノイドはもたらす感覚は似ているが、体内で循環する場所に大きな違いがある。 エンドルフィンは血流と脳の間を移動することができない。 エンドルフィンは微細だが、血液脳関門を突破して循環するには大きすぎるのだ。 一方、エンドカンナビノイドは血流と脳の間を移動することができる。 つまり、エンドカンナビノイドは脳に移動できるが、エンドルフィンはできない。



ドーパミンも役割を果たす



ランナーズハイの素に追加すべき、もう1つの化学物質がドーパミンだ。 この神経伝達物質は、「気分を良くする」化学物質として知られている。 ドーパミンは幸福感を生み出し、気分を少し高め、走った後に達成感をもたらす。



何かとてもよいことが起こったときも、ドーパミンが急上昇するのを感じるだろう。 身体の報酬システムのようなものだ。 厚切りのチョコレートケーキにありつくときや、仕事で表彰されて喝采を受け、紅潮しているときに感じるのがドーパミンだ。