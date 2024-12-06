朝のランニングで得られる7つのメリット

来たるべきレースに向けてトレーニングをしているなら、成功を目指してレース当日の様子を練習中から模倣してみよう。

とくに、マラソンやハーフマラソンといった長距離走の大会は、朝にスタートするのが一般的だ。 そのため、早い時間帯に最高のパフォーマンスを発揮できるように体を鍛えておけば、レース当日も良いコンディションで走れるようになる。 朝の走りを続けていれば、早起きしてランニングやジョギングを行う流れに体も順応するだろう。

新しいランニング計画が必要なら、 Nike Running Clubアプリをダウンロードして、エキスパートのアドバイスを参考にしてみよう。