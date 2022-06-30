二頭筋を大きくするためにできること

日々の生活で、上腕二頭筋を使う動作は数多くある。 たとえば、肘を曲げて何か（たとえば買い物袋や子ども）を抱え上げたり、体の方に物を引き寄せたりするとき、上腕二頭筋を使って肘を曲げる必要がある。 ドアノブや瓶のふたを回そうと前腕を回旋させるときも、上腕二頭筋が役立っている。

上腕二頭筋を鍛えればスポーツのパフォーマンスが向上することにも疑いの余地はない。 野球やソフトボールといったボールを投げるスポーツには、強い上腕二頭筋が欠かせない。 テニス、クリケット、バドミントンなど、ラケットを使うスポーツでも、上半身や上腕の筋肉を鍛える必要がある。 バレーボール、フットボール、ホッケーの選手にとっても、上腕二頭筋を鍛えるメリットは小さくない。