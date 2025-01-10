過去数十年にわたる多くの研究で、定期的に走ることのメリットが明らかになってきた。 たとえば、循環器系の健康や脳機能の改善につながり、さらには気分の調整にも役立つ。しかし「過ぎたるはなお及ばざるが如し」ということはないのだろうか？ 毎日走るのは良くないことだろうか？

この答えは運動に関する他の質問と同じで、場合による。 毎日のランニングが効果的かどうかは、全般的な心肺機能のレベル、ランニングの時間と強度、リカバリー戦略といった要素すべてによって左右される。 多くの人々にとって毎日のランニングはオーバートレーニングになりかねない。使いすぎによる負傷や疲労のリスクが高まるのだ。 しかし、適切なプログラムでルーティンを確立している経験豊富なランナーであれば、毎日走ることで一貫性を保て、進歩を実感できる。

となると、自分がどちらのグループに属するかを知りたくなるものだ。 これは、毎日走ることのメリットとデメリットをまとめたガイド。このガイドを参考に、毎日ランニングを続けるべきか、それとも数日間の休養日をルーティンに加えるべきか、検討しよう。