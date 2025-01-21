米国保健福祉省が作成した最新のガイドラインによると、成人に必要な負荷は中程度の運動を週150分以上、またはジョギングやランニングなどの激しい有酸素運動を毎週75分以上行う必要がある。 また、このガイドラインでは、筋力強化のためのアクティビティを週2日間行うことも推奨されている。

一般的に、競技者ではない比較的体力のあるランナーは、1マイルを約9～10分で走る。一方、初心者ランナーの場合は、12～15分ほどかかることが多い。 つまり、たとえ毎日ランニングしていたとしても、1マイルのランニングを10分なら、実際には推奨されている週75分には少し足りない可能性がある。

しかし、イリノイ大学シカゴ校の理学療法学科長で、心肺理学療法と運動科学を研究しているロス・アリーナ博士によると、健康を改善するために週75分のランニングを必ずしも行う必要はないことが研究で示されている。 週に150分といった特定の運動時間を設定すると、落胆したり、達成不可能に感じたりすることもあるだろう。しかし、大事なメッセージは、何もしないよりはましだ、に尽きているのだとアリーナ博士は言う。

さらに言えば、理学療法士やランニングコーチは、たとえ1マイルであっても、通常、毎日走ることはすすめていない。 Nikeランニングコーチでランニングアプリ「Femmi」の創設者、リディア・オドネルは、週に3～4日だけ走る方がより健康に良いアプローチだと提言する。 このスケジュールなら、他の日は休養、リカバリー、その他の形の運動（Nike Training Clubアプリを使ったウェイトリフティングや自重エクササイズなど）に集中できる、と彼女は説明する。

しかし大局的に見れば、毎日1マイル走ることが体をより多く動かし、座る時間を減らす助けになっているのであれば、それは大きな健康改善につながる可能性がある、とアリーナ博士。 以下では、慢性疾患のリスクを引き下げることや、寿命の延長など、研究に裏付けられたいくつかのメリットを紹介しよう。