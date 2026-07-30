ランニングにおすすめのNikeレギンス
購入ガイド
このガイドを参考にして、自分に合った上質で機能的なランニングレギンスを見つけよう。
コンプレッションスポーツブラや速乾性に優れたソックスといった高機能ランニングウェアは、運動中の快適性を高めるだけでなく、ランニングをより楽しいものにしてくれる。スタイルやコーデは大きな役割を果たすのだ。自分の着るものに自信を持つことが、モチベーションのアップにつながるのは間違いない。そんな理由からも、初心者からベテランのアスリートまでのすべてのランナーに、高品質のランニングレギンスをおすすめする。
好みのフィット感を見つけたり、天候に適した素材を見つけたりするには、何度か試着して走ってみる必要があるかもしれない。ロングランに出かけるなら？ランの途中でズレることがないよう、ウエスト周りのフィット感が少ししっかりしたものを試してみるといいかもしれない。ただし、不快感が生じたり動きが制限されたりしない程度にとどめておくのがよいだろう。ほかに考慮すべき点は、ポケットだ。エネルギー補給用のゼリー、鍵、携帯電話など、ジョギングに出かける際に必要な必需品は色々とある。
気温を考慮するのも忘れずに。たとえば、厚手のレギンスは春の終わりから初夏のトレーニング向きではないかもしれないが、極寒の季節が来ればまさに必需品になるだろう。ニーズに合ったレギンスを見つけるために、ランニングに最適なNikeレギンスについて、このガイドをチェックしよう。
ウォームアップからクールダウンまで対応する、おすすめのランニングレギンスとショートパンツ：ナイキ スウィフト
長距離ランの準備をしているときでも、短距離ランの疲れを癒しているときでも、体にぴったりフィットし、軽量で通気性に優れたナイキ スウィフト ウィメンズレギンスがランのパートナーに最適だ。Nike Dri-FITテクノロジーが、さらりと快適な状態をキープ。通気性が高く、適度なボリュームで透けない素材は、ストレッチ中も軽やかな着用感で快適。透ける心配もない。ジッパー付きのバックポケットなど、収納に便利なポケットを3つ装備。スウィフト レギンスの究極の実用性を実現している。脚の内側はシームレス仕様で、ランニング中の摩擦を軽減。
丈が短めのアイテムを探している場合、Nike Swiftシリーズにはハイウエストのウィメンズ タイト ランニングショートパンツも用意されている。必需品を収納できるポケットを3つ備えた、快適なショートパンツだ。さらに、距離や気温に関係なく、速乾性に優れた先進的なテクノロジーで涼しい状態をキープする。
Nikeのその他のスーパーレギンス
自分のニーズに合うレギンスをいくつか検討したいと思っているかもしれない。ユニバーサ ウィメンズレギンスは、立体的に美しくフィットし、暑い日に最適なアイテム。Nike Stealth EvaporationとDri-FITテクノロジーにより汗ジミを最小限に抑え、さらりとした快適な状態を維持する。さまざまなカラーと丈がそろっており、目立たないポケットも備えている。前面の縫い目をなくし、ウエスト部分のずり上がりを防止したデザインだ。
ポケットの充実度で選ぶなら、ナイキ ワン ウィメンズ ミッドライズ レギンスがおすすめ。ウエストバンドはメッシュの裏地付きで、ずれずにフィットしながら抜群のサポート性を発揮する。
秋冬の寒い時期用のアイテムを探しているなら、Nikeは暖かいランニングレギンスも用意している。ナイキ Therma-FIT ワンは厚手で心地よく、寒い季節のランに不可欠な温度調節機能を備えている。
どんなストレッチにも対応するぴったりとした素材を探しているなら、ナイキ プロ 365 レギンスがおすすめだ。少し短めながらサポート性能も備えたアイテムであれば、ナイキ プロ 365 ショートパンツを試してみてほしい。Dri-FITテクノロジーを搭載した伸縮性のある素材を使用し、ハードなワークアウト中もさらりとした状態をキープする。
パフォーマンスの最大化が目標でも、悪天候が影響を与える場合には、ランニングギアとウェアを適切に検討する必要がある。Nikeでは、幅広いワークアウトのニーズに合わせた、さまざまなスタイルのランニングレギンスを用意している。