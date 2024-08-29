Nikeの新しいマタニティアイテム：ウェアラブル搾乳器対応スポーツブラと妊娠中や産後でも着脱しやすいシューズ
商品の最新情報
充実しつつあるNike (M)コレクションに、2つの新しいマタニティ向けアクティブウェアを追加。
注目ポイント：
- 妊娠中や産後の女性をサポートするため、Nikeチームは2種類の新しい必須ワークアウトスタイルを取り入れた。それがウェアラブル搾乳器に対応する万能なスポーツブラと、着脱しやすいウォーキングシューズだ。
- 拡充しつつあるNike (M)コレクションに新しいマタニティワークアウトドレスが加わり、マタニティワークアウトTシャツ、タンクトップ、ショートパンツ、レギンスがアップデートされる。
- Nike Training Clubアプリの「(M)ove Like a Mother」トレーニングプランには、エキスパートによる音声ガイド付き産後ワークアウトが新たに追加される。
妊娠中や産後間もない時期は、あらゆる状況が変化する。 人生のどんな段階でも頼りになるのがNike製品。一人ひとりのニーズを念頭に置いて、高品質で万能なワークアウトウェアを取り揃えている。 出産直後の母親を含めた産後の女性たちと協力して、Nikeチームはウェアラブル搾乳器対応スポーツブラと、Nikeで初となる妊娠中や産後でも着脱しやすいシューズを開発した。
「マタニティライフのためのイノベーションも、Nikeの他のイノベーションに引けを取らず重要です」と語るのは、Nikeライフスタイルフットウェアのケリー・オコナー（プロダクトディレクター）。
Nikeデザインイノベーションのファニー・ホー（シニアマネージャー）も次のように語っている。「たくさんの母親たち、熱心なパートナーたちが張り切って製品の開発に当たりました。どの製品も、彼女たち自身が求めていたアイテムだったのです」
ナイキ (M) スウッシュ ブラは、初めて子を持つ母親が求めるフレキシブルな構造を備えたデザイン。これまでになかった機能を追加している。 着用したまま授乳や搾乳が可能で、ワークアウト中も例外ではない。
スウッシュ ブラの特長：
- ウェアラブル搾乳器に対応
- 授乳の際は片側のストラップのみ外せるデザイン
- 体の変化に応じて調節可能なバンドとカップ
- 水分をコントロールして母乳の漏れが見えないようにする素材（Nike Leak Protection：母乳対応）
- パッド入りのフォームストラップにより圧迫される痛みを軽減
- メッシュの層で快適性と通気性を確保
「授乳に対応するスポーツブラの多くは、伸縮性があり過ぎてサポート性が足りなかったり、逆にかっちりしすぎてバストサイズの変化に対応できなかったり、着用したまま搾乳器も使えなかったりします」とファニー・ホーは説明する。 「このプロジェクトを通じて意見を聞いた数えきれないほどの女性たちも、快適さとサポート性のどちらかを妥協しなければならないと感じていました。そこで私たちは、快適さとサポート性を兼ね備えた製品を作りたいと考えたのです」
Nike Well Collectiveのトレーナーでマタニティフィットネスのスペシャリストであるベティーナ・ゴゾは、スウッシュ ブラの着用感を次のように語っている。「ワークアウト好きの多忙な母親にとって、身につけるだけでワークアウトの準備が整うだけでなく、必要なときにいつでも搾乳や授乳ができるウェアは欠かせません」
ナイキ レイナ イージーオン シューズは、妊娠中も出産後も、日常生活から負荷の低い運動までサポートしてくれる。
Nike初のマタニティシューズの特長：
- ハンズフリーで着脱できるスリップオンスタイル
- サポート性と快適性に優れ、疲れた足に最適
- 幅広のスタンスとワッフルトラクションで安定性を追求
- 足のむくみに応じて調節可能なソックライナー（ナイキ マイフィット ソックライナー）
ケリー・オコナーはこう語っている。「妊娠中や産後の母親のさまざまな新しいニーズに応えるシューズにしたいと考えました。着脱が簡単で、調節も容易。安定性が高く、快適に履けるシューズです。 私は2児の母親ですが、妊娠中にナイキ レイナを履けなかったのが悔しい」
NikeはNike (M)コレクションをさらに拡充。新たにマタニティワークアウトドレスが加わり、マタニティワークアウトTシャツ、タンクトップ、ショートパンツ、レギンスも刷新した。 さらにNike Training Clubアプリでも、「(M)ove Like a Mother」トレーニングプランを強化。エキスパートによる音声ガイド付き産後エクササイズが新たに追加される。
ナイキ (M) スウッシュ ブラとNike (M)コレクションは、nike.comと一部の販売店で購入可能。 ナイキ レイナ イージーオン シューズは、2024年5月に、nike.comと一部の販売店で発売される。
文：サラ・デュリバージュ・ジェイコブス