Nikeの新しいマタニティアイテム：ウェアラブル搾乳器対応スポーツブラと妊娠中や産後でも着脱しやすいシューズ

注目ポイント：

妊娠中や産後の女性をサポートするため、Nikeチームは2種類の新しい必須ワークアウトスタイルを取り入れた。それがウェアラブル搾乳器に対応する万能なスポーツブラと、着脱しやすいウォーキングシューズだ。

拡充しつつあるNike (M)コレクションに新しいマタニティワークアウトドレスが加わり、マタニティワークアウトTシャツ、タンクトップ、ショートパンツ、レギンスがアップデートされる。

Nike Training Clubアプリの「(M)ove Like a Mother」トレーニングプランには、エキスパートによる音声ガイド付き産後ワークアウトが新たに追加される。

妊娠中や産後間もない時期は、あらゆる状況が変化する。 人生のどんな段階でも頼りになるのがNike製品。一人ひとりのニーズを念頭に置いて、高品質で万能なワークアウトウェアを取り揃えている。 出産直後の母親を含めた産後の女性たちと協力して、Nikeチームはウェアラブル搾乳器対応スポーツブラと、Nikeで初となる妊娠中や産後でも着脱しやすいシューズを開発した。

「マタニティライフのためのイノベーションも、Nikeの他のイノベーションに引けを取らず重要です」と語るのは、Nikeライフスタイルフットウェアのケリー・オコナー（プロダクトディレクター）。

Nikeデザインイノベーションのファニー・ホー（シニアマネージャー）も次のように語っている。「たくさんの母親たち、熱心なパートナーたちが張り切って製品の開発に当たりました。どの製品も、彼女たち自身が求めていたアイテムだったのです」

ナイキ (M) スウッシュ ブラは、初めて子を持つ母親が求めるフレキシブルな構造を備えたデザイン。これまでになかった機能を追加している。 着用したまま授乳や搾乳が可能で、ワークアウト中も例外ではない。

スウッシュ ブラの特長：

ウェアラブル搾乳器に対応

授乳の際は片側のストラップのみ外せるデザイン

体の変化に応じて調節可能なバンドとカップ

水分をコントロールして母乳の漏れが見えないようにする素材（Nike Leak Protection：母乳対応）

パッド入りのフォームストラップにより圧迫される痛みを軽減

メッシュの層で快適性と通気性を確保

「授乳に対応するスポーツブラの多くは、伸縮性があり過ぎてサポート性が足りなかったり、逆にかっちりしすぎてバストサイズの変化に対応できなかったり、着用したまま搾乳器も使えなかったりします」とファニー・ホーは説明する。 「このプロジェクトを通じて意見を聞いた数えきれないほどの女性たちも、快適さとサポート性のどちらかを妥協しなければならないと感じていました。そこで私たちは、快適さとサポート性を兼ね備えた製品を作りたいと考えたのです」