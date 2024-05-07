おすすめのNikeワイヤレスブラ

サポート性に優れたブラには、アンダーワイヤーが装備されていることが多い。 とはいえ、優れたサポート性を備えたワイヤレスブラも数多く存在する。 プラスサイズのブラにも、優れたワイヤレスブラの選択肢がある。

「ワイヤレスブラはローサポート、ミディアムサポート、ハイサポートのブラの素晴らしい選択肢です」と、Nikeのシニアプロダクトラインマネージャー、エメ・マカティーは言う。 Nikeのブラを開発するにあたって、「私たちはブラバンドのフィット感にこだわり、乳房組織の適切なサポートを重視して作っています。 ストラップにもスタビライザーを採用し、揺れを抑えています」

最適なワイヤレスブラを選ぶ際に重要なのは、快適さだけではない。 ワイヤレスブラも、適切に設計されているものは、バストにとって重要なサポート性を提供してくれる。 『Frontiers in Sports and Active Living（スポーツとアクティブライフの最前線）』という学術誌に掲載された研究結果によると、バストがしっかりサポートされているとランニングのパフォーマンスが向上するという。また別の研究では、バストのサポートが弱いと、ワークアウト中でも日常生活でも疲れやすくなり、呼吸効率に変化が生じることが示されている。

以下にNikeおすすめのワイヤレスブラをいくつか紹介しよう。これらのブラは、高負荷のアクティビティでも適切なサポートを提供してくれる。