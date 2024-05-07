おすすめのNikeワイヤレスブラ

Nikeおすすめのワイヤレスブラ
購入ガイド
サポート性があって快適なワイヤレスブラをお探しなら、 お任せを。 ワークアウトや普段着で新定番として活躍する、おすすめアイテムをチェックしよう。
サポート性に優れたブラには、アンダーワイヤーが装備されていることが多い。 とはいえ、優れたサポート性を備えたワイヤレスブラも数多く存在する。 プラスサイズのブラにも、優れたワイヤレスブラの選択肢がある。
「ワイヤレスブラはローサポート、ミディアムサポート、ハイサポートのブラの素晴らしい選択肢です」と、Nikeのシニアプロダクトラインマネージャー、エメ・マカティーは言う。 Nikeのブラを開発するにあたって、「私たちはブラバンドのフィット感にこだわり、乳房組織の適切なサポートを重視して作っています。 ストラップにもスタビライザーを採用し、揺れを抑えています」
最適なワイヤレスブラを選ぶ際に重要なのは、快適さだけではない。 ワイヤレスブラも、適切に設計されているものは、バストにとって重要なサポート性を提供してくれる。 『Frontiers in Sports and Active Living（スポーツとアクティブライフの最前線）』という学術誌に掲載された研究結果によると、バストがしっかりサポートされているとランニングのパフォーマンスが向上するという。また別の研究では、バストのサポートが弱いと、ワークアウト中でも日常生活でも疲れやすくなり、呼吸効率に変化が生じることが示されている。
以下にNikeおすすめのワイヤレスブラをいくつか紹介しよう。これらのブラは、高負荷のアクティビティでも適切なサポートを提供してくれる。
調整に最適なワイヤレスオプション：ナイキ インディ
パッドを使いたい日もあれば、そうでない日もあるはず。 あるいは、カップにもう少しゆとりが欲しい、肩回りがぴったりフィットしないという人もいるだろう。 ワークアウトごとに好みが違うこともあるので、ブラを調節できるのは大きなメリットだ。 ナイキ インディ ワイヤレスブラは、究極の調節機能を備えている。
インディ ライト サポート、インディ ミディアム サポート、インディ ハイ サポートなら、どのスタイルを選んでも、調節可能なストラップとさりげないシルエットで一日中快適な状態を保てる。 インディ ライト サポートとインディ ミディアム サポートには、パッドの取り外しが可能なタイプがあり、パッドを入れるか入れないかを選ぶことができる。 インディ ハイ サポートは、究極のカスタマイズが可能だ。 調節可能なストラップで最適なフィット感とリフトアップを実現し、かぎホックでフィット感を調節できます」とマカティーは説明する。
揺れのコントロールに最適なノンワイヤーブラ：ナイキ スウッシュまたはナイキ ジョーダン サポート
激しいワークアウトの間は、体にぴったりフィットして揺れを最小限に抑えたいが、両方のバストを押し込んで締め付けるような着用感のブラは避けたい。 スウッシュ ハイサポートは、負荷の高いスポーツにぴったりのサポート性と、軽量で快適な着用感をお届けする。 また、下部バンドに配された長めの面ファスナーで、調節も簡単だ。
他にも、カバー範囲を最小限に抑えたスウッシュ ライト サポートや、パッドを縫い付けて構造を強化したスウッシュ ミディアム サポートもある。 これらのスウッシュ ブラには、すべて肌から汗を逃がして素早く蒸発させるNike Dri-FITテクノロジーが搭載されている。 順応性に優れた素材が素肌のようにフィットし、伸縮性に優れた繊維を使用しているので着脱もスムーズだ。
伸縮性と速乾性に優れたもう1つのノンワイヤーブラは、Jordan Sportsのミディアムサポートブラだ。数種類の鮮やかなカラーと、形状をすばやく回復する順応性の高い素材が特徴で、どんなトレーニングにも対応する。
リラックスタイムに最適なワイヤレスブラ：ナイキ アレート
ワイヤレスブラはワークアウトに最適だが、スーパーに駆け込むときや、友達とランチをするとき、Tシャツやスウェットを着てソファーでくつろぐときにも活躍する。 アレート ブラ コレクションはエクササイズに最適だが、軽量で通気性に優れた柔らかい素材を使用しているので、普段使いにもぴったりだ。
ちょっと用事を済ませる間も、Nike Dri-FITテクノロジーがさらりと快適な状態をキープしてくれる。
Bra Fitでサイズを判断する
ブラの選択肢をいくつか絞ったら、次はサイズを検討しよう。 大丈夫。 Nikeサイズガイドは、A-GまたはXS-4Xの範囲という幅広いカップサイズから、最適なフィット感のブラを見つけるのに役立つリソースだ。
ストアでブラを試着する場合は、次の推奨事項を参考にすると良い。アンダーバンドは、下に指が2本入る程度のゆとりがあり、食い込んだりずれたりしないものを選ぼう。 エクササイズで行なっている動作をいくつか試してみると、サポート性が十分かどうかを判断できる。 たとえば、軽めのヨガクラスやピラティスのセッションに最適なワイヤレスブラは、HIITのクラスで選ぶブラとは違うだろう。
アクティビティのレベルが変わればブラも変える必要がある。だから、ワイヤレスブラを何枚か揃えておけば、ちょっとした外出からマラソンのトレーニング、激しいエクササイズまで、あらゆるアクティビティに対応できる。
文：エリザベス・ミラード