Nikeおすすめのガールズブラ

女の子がブラやトレーニング用ブラを初めて着けるときは、適切なアイテム選びが重要になる。若いアスリートにとって、快適にフィットするブラなら自信を持って着用できるし、あらゆる動きをサポートしてくれる。さまざまなスタイルが揃ったガールズ向けブラなら、快適な着用感でしっかりと体をカバーしてくれる。スポーツウェアにも普段着にも、着回しが自由自在だ。

Nikeでは、豊富なカラー、パターン、スタイルのキッズ向けブラを取り揃えている。思春期を迎えたキッズが求めるのは、スポーツ用や毎日学校で着用できるスポーツブラ。そんなニーズにもぴったりなNikeのスポーツブラを紹介しよう。

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Nikeのキッズ向けスポーツブラは、XS～XL+のサイズ展開。通常7～15歳のキッズに対応するデザインだ。ガールズブラではサポート性が物足りない場合は、ウィメンズブラの方が適切にフィットすることもある。

このガイドを参考に、若いアスリートにぴったりのNikeブラを見つけよう。