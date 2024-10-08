Nikeおすすめのガールズブラ
購入ガイド
様々なスタイルが揃ったガールズ向けスポーツブラ。快適な着用感で、しっかりカバーしてくれるデザインをご紹介。
女の子がブラやトレーニング用ブラを初めて着けるときは、適切なアイテム選びが重要になる。若いアスリートにとって、快適にフィットするブラなら自信を持って着用できるし、あらゆる動きをサポートしてくれる。さまざまなスタイルが揃ったガールズ向けブラなら、快適な着用感でしっかりと体をカバーしてくれる。スポーツウェアにも普段着にも、着回しが自由自在だ。
Nikeでは、豊富なカラー、パターン、スタイルのキッズ向けブラを取り揃えている。思春期を迎えたキッズが求めるのは、スポーツ用や毎日学校で着用できるスポーツブラ。そんなニーズにもぴったりなNikeのスポーツブラを紹介しよう。
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Nikeのキッズ向けスポーツブラは、XS～XL+のサイズ展開。通常7～15歳のキッズに対応するデザインだ。ガールズブラではサポート性が物足りない場合は、ウィメンズブラの方が適切にフィットすることもある。
このガイドを参考に、若いアスリートにぴったりのNikeブラを見つけよう。
Nikeおすすめのガールズ向けブラ
スポーツやワークアウトなど、負荷の高い運動に最適
スポーツや高負荷のアクティビティに取り組む若いアスリートには、サポート性の高いブラがおすすめ。体を包み込むようにフィットし、運動時に軽い着圧感で適度にサポートしてくれる。
たとえばナイキ スウッシュ ブラは、太めのレーサーバックストラップと幅広のバンドでサポート性を強化。Nike Dri-FITテクノロジーを搭載し、生地の表面から水分を逃がして汗をかいても涼しくさらりとした状態をキープする。ウィメンズサイズもあるこのブラは、カラーやプリントのデザインが豊富で、リバーシブルスタイルもある。
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普段着やカジュアルウェアに最適
カジュアルなシーンや普段使いに適したブラが必要なら、着けているのを忘れてしまうくらい軽量なデザインのブラをチェックしよう。
伸縮性素材が胸の高い位置までカバーするナイキ ワン ブラや、スタイルやデザインが豊富なナイキ インディ ブラなどがある。
インディ ブラは、成人用もキッズ用も柔らかく継ぎ目のない滑らかな肌触り。細めのショルダーストラップを備え、締めつけ感がない。速乾性を発揮するNike Dri-FITテクノロジーが搭載されている。
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ガールズブラのサイズ測定方法
1. アンダーバストを測る
メジャーを水平に持ち、バスト下部の胸郭（アンダーバスト部分）に巻きつける。メジャーは体にぴったりと沿わせること。
2. メジャーがない場合
ひも（シューレースでもOK）、ペン、定規を用意する。メジャーを使うようにひもを水平にして、バスト下部の胸郭の周りを囲み、ひもの端が重なる部分にペンで印をつける。その後、ひもを平らな場所に置き、定規を使って印までの長さを測ることでアンダーバストを測定する。
3. 自分に合ったブラのサイズを見つけるには
ステップ1または2で測ったアンダーバストを基に、サイズ表でブラのサイズを確認する。胸囲が2つのサイズの中間に位置する場合は、大きい方のサイズを選ぼう。少し大きめのブラの方が、きつすぎるブラよりも快適だ。 *大きめサイズ（+）のスポーツブラは、胸周りのみが長めになっており、丈やスタイルは変わらない。
最適なフィット感を見つけるための3つのヒント
1. まずはストラップから
ストラップと体の間に、ちょうど指が2本入るぐらいが最適。ゆるすぎる場合は、1つ小さいサイズを試してみよう。ストラップが肩に食い込むようなら、1つ大きいサイズにしよう。
2. アンダーバストをチェック
アンダーバストがきつすぎないかチェックしよう。アンダーバストと体の間に指が2本無理なく入るか確認すること。また、両手を頭の上まで上げたときに、バンドがずり上がらず、肋骨の上にまっすぐフィットしているかどうか確認する。
3. ジャンプしても揺れない
ジャンプしてみよう。ジャンプをしたときに胸のあたりの揺れが最小限に抑えられ、しっかりカバーされていると感じられればOK。胸の揺れが大きくて自由に動きにくい場合や、脇下やネックラインにバストがはみ出る場合は、ウィメンズサイズのブラを試してみよう。
文：ジュリア・サリバン