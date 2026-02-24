ジュジュ・ワトキンスがレブロン・ジェームズとの初のNikeコラボシューズを発売

ジュジュは、Nike Basketballのデザイナーと協力して、自身のテイストを反映しつつ、アスリートをサポートする快適性、クッショニング、耐久性を重視したシューズを創り上げました。このシューズはコート用に作られており、ジュジュが得意とするあるあらゆるゲーム要素をサポートする特別な機能を備えています。

フルレングスのNike Reactフォームミッドソールを採用し、柔らかく反発力に優れた履き心地と高いエネルギーリターンを実現。その反発力は、コートでの素早いカットをサポートするように設計されています。また、前足部にはNike Air Zoomユニットを搭載し、ボールハンドリング時やボール奪取時により高い弾力性を発揮します。

ジュジュの個性的なスタイルとディテールへのこだわりが際立つデザインで、ジュエル仕様のNikeシグネチャーのSwoosh、太さ16mmシューレース、そして履き口内側とシュータンに施された花柄のキルティングが特徴。シュータンの裏側には「By JuJu」のドゥードル。

このシューズは、光を捉える大胆なメタリックのシルバーライニングのカラーでデビュー。コートを駆け抜ける際に、その存在感を放ちます。ジュジュの故郷であるロサンゼルスのワッツと、彼女の新しい拠点である南カリフォルニア大学を称えるカラーが今後追加される予定です。

レブロンは、ジュジュを「現代のバスケットボールを体現する素晴らしいアンバサダー」と呼び、「このシューズは、コートの内外で彼女が自分自身の道を切り拓くための、もうひとつのツールになる」と付け加えています。

レブロン NXXT Gen ジュジュは、シルバーライニングのカラーで2026年夏にnike.comと一部の販売店で発売予定。