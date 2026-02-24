地震の影響により、九州地方での配送・集荷に遅延が発生しております。
ジュジュ・ワトキンスがレブロン・ジェームズとの初のNikeコラボシューズを発売
製品ニュース
これは、バスケットボール選手ジュジュ・ワトキンス初のシグネチャーモデルとなる、レブロン NXXT Genスニーカーです。
- レブロン NXXT Gen ジュジュは、バスケットボール界の天才ジュジュ・ワトキンスと伝説のレブロン・ジェームズが共同開発したシューズです。
- 快適性と耐久性を追求したこのシューズは、コートでの素早いカットをサポートする高反発機能を備えています。
- レブロン NXXT Gen ジュジュは、大胆で注目を集めるシルバーライニングのカラーが特徴。
- このシューズは、2026年夏にnike.comと一部の販売店で発売予定。
ジュジュ・ワトキンスがバスケットボール界の天才であることは周知の事実です。大学時代、ジュジュは全米史上最多得点を記録した1年生としてキャリアをスタートさせ、それ以来、その勢いは衰えていません。オールアメリカン・ファーストチームに選出され、ネイスミストロフィーを受賞したジュジュが、コレクションに新たな一足を加えます。ジュジュは、レブロン・ジェームズのNXXT Genプラットフォームでバスケットボールシューズを共同開発した初のアスリートとなりました。
レブロン NXXT Gen ジュジュは、USCのスター選手であるジュジュのコートでの専門知識を活かし、彼女のユニークなスタイルを際立たせる独自のタッチと、彼女の歴史へのオマージュを込めたデザインが特徴。「レブロン・ジェームズと一緒に新しいシューズをつくるなんて、本当にクレイジーです」とジュジュは話します。「これは私のプレーとストーリーのために生まれた一足。次世代のプレーヤーたちと共有できるものを作成できたことは、何より大切なことです」とジュジュは語り、Instagramでは、コラボレーションできたことを「本当に光栄」だとも述べています。
ジュジュは、Nike Basketballのデザイナーと協力して、自身のテイストを反映しつつ、アスリートをサポートする快適性、クッショニング、耐久性を重視したシューズを創り上げました。このシューズはコート用に作られており、ジュジュが得意とするあるあらゆるゲーム要素をサポートする特別な機能を備えています。
フルレングスのNike Reactフォームミッドソールを採用し、柔らかく反発力に優れた履き心地と高いエネルギーリターンを実現。その反発力は、コートでの素早いカットをサポートするように設計されています。また、前足部にはNike Air Zoomユニットを搭載し、ボールハンドリング時やボール奪取時により高い弾力性を発揮します。
ジュジュの個性的なスタイルとディテールへのこだわりが際立つデザインで、ジュエル仕様のNikeシグネチャーのSwoosh、太さ16mmシューレース、そして履き口内側とシュータンに施された花柄のキルティングが特徴。シュータンの裏側には「By JuJu」のドゥードル。
このシューズは、光を捉える大胆なメタリックのシルバーライニングのカラーでデビュー。コートを駆け抜ける際に、その存在感を放ちます。ジュジュの故郷であるロサンゼルスのワッツと、彼女の新しい拠点である南カリフォルニア大学を称えるカラーが今後追加される予定です。
レブロンは、ジュジュを「現代のバスケットボールを体現する素晴らしいアンバサダー」と呼び、「このシューズは、コートの内外で彼女が自分自身の道を切り拓くための、もうひとつのツールになる」と付け加えています。
レブロン NXXT Gen ジュジュは、シルバーライニングのカラーで2026年夏にnike.comと一部の販売店で発売予定。
レブロン NXXT Gen ジュジュに関するよくある質問
レブロン NXXT Gen ジュジュの発売日は？
レブロン NXXT Gen ジュジュは、2026年夏にnike.comと一部の販売店で発売されます。
レブロン NXXT Gen ジュジュはバスケットボールシューズですか？
はい。レブロン NXXT Gen ジュジュは、コートでのプレー向けにデザインされています。このスニーカーは、エネルギーリターン、優れた反発性や反応性を実現する要素を備えており、ゲームをサポートします。
ジュジュ・ワトキンスがレブロン NXXT Gen ジュジュを開発したのですか？
はい。ジュジュ・ワトキンスは、レブロン・ジェームズとNike Basketballのデザイナーと共同でレブロン NXXT Gen ジュジュを開発しました。ジュエル仕様のNike Swoosh、太めのシューレース、そして履き口内側とシュータンに施された花柄のキルティングが特徴です。