ナイキ SB エア フォース 1：アイコニックなシルエットをまとったスケートボードシューズ

Nike SB エア フォース 1：アイコニックなシルエットを土台にデザインされたスケートボードシューズ
製品ニュース
エア フォース 1でスケートボードは可能なのか？優れたボードフィールと衝撃吸収性、グリップ性を備え、スケートボード向けに設計されたNike SB エア フォース 1なら、スケートボードを存分に楽しめそうだ。
主なポイント
- Nike SB エア フォース 1は、クラシックなエア フォース 1を進化させ、スケートボードのパフォーマンスを追求した革新的なシューズ。フィット感を高めた設計とアイコニックなスタイルが融合し、スケートボード向けの新たなシルエットが誕生しました。
- Nike SBチームによるテストを経たシューズは、クラシックなローカットのエア フォース 1のシルエットに、スケートボード向けのイノベーションと設計を融合させています。
- かかとに搭載されたAirユニットが衝撃吸収性を高め、低めに設計されたミッドソールによってボードフィールを向上。さらに、エア フォース 1のトレッドパターンを改良することで最適なグリップと柔軟性を実現し、スタイルとパフォーマンスを両立させるシューズに仕上げました。
- Nike SB エア フォース 1（ライトオールウッドブラウン）は、2026年4月17日から一部のスケートボードショップで、2026年4月21日からはSNKRSでも販売が開始されます。今後も新たなカラーや特別仕様モデルが順次展開予定です。
スケートボードシューズの新時代が到来。Nikeは、Nike SB エア フォース 1を発表。クラシックなエア フォース 1をスケートボード向けに進化させた新たな一足が誕生しました。フィット感を高めた設計とアイコニックなスタイルを融合し、スケートボードに最適化した新たなモデルに仕上げています。
Nike SB エア フォース 1（ライトオールウッドブラウン）は、2026年4月17日から一部のスケートボードショップで、2026年4月21日にはSNKRSでも販売が開始されます。今後も新たなカラーや特別仕様モデルが順次展開予定です。
Nike SB エア フォース 1の特徴は？
クラシックなローカットのエア フォース 1のシルエットに、スケートボード向けのイノベーションと設計を融合。かかとに搭載されたAirユニットによる衝撃吸収、低めに設計されたミッドソールによるボードフィールの向上、改良されたヘリンボーン トレッドパターンによる最適なグリップと柔軟性を実現しています。
補強されたパッド入りシュータン、内蔵ストラップ、そして履き口のクッションがシューレースの有無にかかわらずボード上で抜群の安定感を発揮。さらに、改良されたつま先形状と耐久性に優れたステッチターン構造により、あらゆるレベルのスケーターに必要なコントロール性能を実現します。
これらのイノベーションは、Nike SBチームからのフィードバックを基に開発されたもの。初期サンプルから得られた知見を反映し、箱から出してすぐに快適に履けるスケートボードシューズを設計しました。革新的なデザインながら、オリジナルモデルのクラシックなスタイルも忠実に受け継いでいます。
「スケートボーダーのための機能性と、アイコンとしての価値。その両立こそが重要でした」と、Nikeのカラー デザインチームの一員であるマウ・ロシージョは語ります。「デザインチームは、ミッドソール、アウトソール、トレッド、アッパーに至るまで、あらゆるパフォーマンス要素を細部まで検討し、それらをエア フォース 1に落とし込みました。どちらか一方でも欠けていたら、このプロダクトは成り立たなかったでしょう」
Nike SB エア フォース 1とエア フォース 1の違いとは？
Nike SB エア フォース 1は、エア フォース 1と同じクラシックなローカットのシルエットとスタイルを備えていますが、この2つのシューズには明確な違いがあります。
標準的なエア フォース 1がクッショニングをより重視するのに対し、SB エア フォース 1では、ミッドソールの高さを低く設計することでボードフィールを向上させています。では、ボードフィールとは一体何で、なぜそれが重要なのでしょうか？ボードフィールとは、スケーターの足とボード上面との一体感を指し、これによりスケーターは地面の振動を感じることができます。Nike SB エア フォース 1では、改良されたヘリンボーン トレッドパターンが採用されていますが、これにはグリップ力だけでなく、ボードフィールを高める効果もあるのです。
前述のように、Nike SB エア フォース 1には、かかと部分に搭載されたAirユニットによる衝撃吸収性、シューレースの有無にかかわらずライディング中に足をしっかりと固定する内蔵シットストラップと履き口のクッション、補強されたパッド入りシュータン、耐久性を高めるステッチターン構造が備わっています。こうした多くの機能により、Nike SB エア フォース 1は、オリジナルのエア フォース 1よりもスケートボードに適したシューズに仕上がっています。
通常のスニーカーでスケートボードは可能？
エア フォース 1のオリジナルモデルには、スケートボードに十分な耐久性が備わっているのか、また、通常のスニーカーでスケートボードはできるのか、疑問に思う人もいるでしょう。結論から言うと、通常のスニーカーをスケートボードに使用することはおすすめできません。スケートボードシューズと通常のスニーカーではいくつかの大きな違いがあり、スケートボードシューズの方が用途に適しているためです。
第一に、一般的なスニーカーはスケートボードシューズほど耐久性がありません。それに対して、スケートボードシューズは、長時間の練習や転倒、トリックに耐えられるよう、スエードやレザーなどの耐久性の高い素材で特別に作られています。
また、通常のスニーカーは、ウォーキング、ランニング、ウェイトリフティングなど、特定の運動でパフォーマンスを発揮するよう設計されています。一方で、スケートボードシューズの形状、パッド、ソール、素材、縫い目、シューレースには、スケートボード専用の設計が採用されています。
Nike SB エア フォース 1はどんなユーザーを想定して設計されいてる？
Nike SB エア フォース 1は、語り継がれるエア フォース 1のレガシーに新たな章を刻むモデル。1982年にNike Airを搭載した初のバスケットボールシューズとして誕生して以来、エア フォース 1はコートの内外で揺るぎないアイコンとして存在感を発揮し続けてきました。
今回登場したNike SB エア フォース 1は、2002年に設立されて以来、Nikeのイノベーションにスケートボードカルチャーへの深い敬意を融合させることを目指してきたNike SBチームが贈る、スケートボード向けの最新モデルシューズ。オリジナルのエア フォース 1のスタイルとスケートボード向けの機能性を求めるスケーター、箱から出した瞬間から快適な履き心地のスケートボードシューズを求めるビギナースケーター、新たなラインナップや新作のリリースに注目しているNike SBのファン、そして、今後展開されるカラーや特別仕様モデルを待ち望んでいるスニーカーコレクターに、ぜひ手に取っていただきたいシューズです。
Nike SBチームは、これまでもスケーターとともに多くのイノベーションを起こしてきました。Nike SB ダンクで耐久性の向上や優れたボードフィール、衝撃吸収性能の強化を実現したように、シューズの再設計と開発によってアスリートに貢献し続けてきた確かな実績があるのです。
よくある質問
エア フォース 1でスケートボードは可能なのか？
エア フォース 1のオリジナルモデルは、バスケットボールシューズとして設計されているため、スケートボードに使用することはおすすめできません。一方で、スケートボードを想定して特別に設計されたNike SB エア フォース 1は、スケーターに最適なモデル。かかとに搭載されたAirユニットによる衝撃吸収、低めに設計されたミッドソールによるボードフィールの向上、改良されたヘリンボーン トレッドパターンによる最適なグリップと柔軟性など、さまざまな機能を備えています。
スケートボードシューズの適切なフィット感とは？
スケートボードシューズを試着する際は、つま先の先端とシューズの先端の間に親指の幅ほどの小さなスペースがあることを目安として、フィット感を確認しましょう。足を締め付けるほどきついのも問題ですが、スケートボードをしたり、トリックを披露したりする際に、足がシューズから滑り出る危険性があるほど大きすぎるものはもっと危険です。
優れたスケートボードシューズの条件とは？
優れたスケートボードシューズは、耐久性に優れ、転倒した場合に足を保護できるものです。スエードやレザーなどの素材は長持ちし、長時間の練習やトリック、転倒にも耐えられます。
Nike SB エア フォース 1の発売日はいつ？
2026年4月17日から一部のスケートボードショップで、2026年4月21日にはSNKRSでも購入が可能になります。