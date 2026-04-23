ナイキ SB エア フォース 1：アイコニックなシルエットをまとったスケートボードシューズ

クラシックなローカットのエア フォース 1のシルエットに、スケートボード向けのイノベーションと設計を融合。かかとに搭載されたAirユニットによる衝撃吸収、低めに設計されたミッドソールによるボードフィールの向上、改良されたヘリンボーン トレッドパターンによる最適なグリップと柔軟性を実現しています。

補強されたパッド入りシュータン、内蔵ストラップ、そして履き口のクッションがシューレースの有無にかかわらずボード上で抜群の安定感を発揮。さらに、改良されたつま先形状と耐久性に優れたステッチターン構造により、あらゆるレベルのスケーターに必要なコントロール性能を実現します。

これらのイノベーションは、Nike SBチームからのフィードバックを基に開発されたもの。初期サンプルから得られた知見を反映し、箱から出してすぐに快適に履けるスケートボードシューズを設計しました。革新的なデザインながら、オリジナルモデルのクラシックなスタイルも忠実に受け継いでいます。

「スケートボーダーのための機能性と、アイコンとしての価値。その両立こそが重要でした」と、Nikeのカラー デザインチームの一員であるマウ・ロシージョは語ります。「デザインチームは、ミッドソール、アウトソール、トレッド、アッパーに至るまで、あらゆるパフォーマンス要素を細部まで検討し、それらをエア フォース 1に落とし込みました。どちらか一方でも欠けていたら、このプロダクトは成り立たなかったでしょう」