ナイキ マッド 90 コレクション：近未来的なエア マックスのモデルがサッカーの歴史にオマージュを捧げる

エア マックス 90 ハイパーヴェノム：2013年にリリースされたNikeの名作シューズ、ハイパーヴェノムのオリジナルモデルをベースにしたシューズ。ゲームを支配したいプレーヤーのために設計されたモデルです。その新たなシルエットは、オリジナルのハイパーヴェノム サッカースパイクとエア マックス 90の両方からヒントを得たもの。オリジナルモデルと同じ大胆なオレンジとブラックのデザイン、全体に施された通気孔、そして、ブラック地に映えるオレンジ色のスケルトングラフィックが特徴です。

アパレルのインスピレーション：エア マックス 90 ハイパーヴェノムに合わせるアパレルは、ロサンゼルスの街をイメージ。自己表現、タフさ、コミュニティの力を象徴する、この大都市のカルチャーに根差したデザインです。

エア マックス 90 マーキュリアル：サッカー選手やファンがもつスピードの概念を塗り替えた人気のシューズ、マーキュリアル ヴェイパー 2002から着想を得たモデル。オリジナルのマーキュリアルの流れるようなラインとカラーの移ろいを受け継ぎながら、そのシルエットを再構築した一足です。ブラックのシューズに映えるホワイトのSwooshロゴや、ブラックのサッカースパイク特有のシュータンからも、オリジナルモデルの記憶を感じられるデザイン。さらに、オリジナルのスパイクに見られるアーミーグリーンのアクセントをAirユニット内にあしらいました。今回のバージョンでは、原点であるマーキュリアル サッカースパイクとは異なり、控えめなオレンジ色のアクセントを採用しています。

アパレルのインスピレーション：合わせるスポーツウェアは、世界を魅了する韓流カルチャーを表現したデザイン。

エア マックス 90 トータル レーザー 90：クラシックなトータル 90 レーザーから着想を得たモデル。2000年代に活躍した多くのトップサッカー選手のプレースタイルを象徴します。 明るいイエローとブラックのアクセント、そしてブラックのSwooshロゴを備えたそのデザインは、エア マックスシリーズ初期のサッカースパイクを彷彿とさせます。お馴染みのスケルトン グラフィックは、透明なラバーアウトソールで再現。全体をブラックでまとめたフロントアッパーのカラーや、つま先が下がったシルエットなど、各所にオリジナルの名作サッカースパイクから受け継いだ要素を散りばめました。かかとには従来のNike Airロゴに代わって、ブラックのトータル 90のロゴを採用。さらに、オリジナルのレッドのインナーライナーに代わって、シュータンの裏側にレッドのアクセントを施すことで、2つのモデルのつながりを表現しています。

アパレルのインスピレーション：アパレルアイテムでも主役のカラーはイエロー。英国サッカーカルチャーを世界中に発信した、2000年代初頭のNikeのサッカーアイテムを彷彿とさせるデザインです。

ナイキ エア マックス 90 ティエンポ：2005年に発売されたナイキ ティエンポと、当時のエネルギーを復活させたモデル。オリジナルのティエンポを特徴付ける上質なレザーやステッチ、ダイヤモンド キルティング、そして履き口の裏地を取り入れつつ、反骨精神を感じさせる現代的なデザインに仕上げています。オリジナルモデルと同様にブラックを基調とし、ホワイトのSwooshロゴを配置。グリーンのアクセントが、さりげなくポップな雰囲気を演出します。

アパレルのインスピレーション：ティエンポに合わせるスポーツウェアでは、サッカーカルチャーに敬意を表しながら、中国発の先鋭的なパンクロック精神を表現しています。