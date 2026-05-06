ナイキ マッド 90 コレクション：近未来的なエア マックスのモデルがサッカーの歴史にオマージュを捧げる

Nike Mad 90コレクション：近未来的なエア マックスのモデルがサッカーの歴史にオマージュを捧げる
製品ニュース
エア マックス 90の最新限定モデル。Nikeの4つの名作サッカーシューズと、サッカーカルチャーにおける歴史的な瞬間にインスピレーションを得たデザインが特徴だ。
- Nikeのマッド 90コレクションを構成するのは、アイコニックなエア マックス 90のライフスタイルスニーカーを、サッカーに着想を得たデザインで再構築した4つのシューズ。Nikeの名作サッカースパイク（ナイキ ハイパーヴェノム、マーキュリアル ヴェイパー 2002、トータル 90 レーザー、ティエンポ）と、それらが象徴する時代のサッカーカルチャーにオマージュを捧げるコレクションです。
- 各スタイルに合わせて、シューズとのコーディネートに最適なアパレルも展開。世界中のサッカーコミュニティをイメージしたアイテムで、頭からつま先までの全身サッカーコーデを楽しめます。
- ナイキ マッド 90 コレクションのフットウェアおよびアパレルラインは、2026年5月11日より、nike.comと世界各地の一部のNike提携販売店で発売予定。2026年5月21日には、北米全域で販売が開始される予定です。
ナイキ エア マックス 90のファン、そしてサッカーカルチャーを愛する皆さん、準備はできていますか？Nikeは、これらの2つの要素を融合させたマッド 90 コレクションをリリースします。今なお高い人気を誇る90年代のライフスタイルスニーカーを再構築し、フットウェアとアパレルの限定スタイルとして発表。Nikeの名作サッカーシューズと、それらが象徴するサッカー界の歴史的な瞬間にオマージュを捧げるコレクションです。特筆すべきは、マッド 90コレクションのスニーカーがサッカースパイクではないということ。今回発表されるのは、サッカーカルチャーを象徴する時代にオマージュを捧げるためにデザインされた、エア マックス 90のスニーカーです。
本コレクションは、高い人気を誇るエア マックス 90のシューズを、サッカーに着想を得たデザインで再構築したもの。4つのモデルで構成され、各スタイルに合わせたデザインのアパレルアイテムも展開されます。それぞれのシューズには、特定の時代のサッカーカルチャーを象徴するデザインを採用。昔からのファンには、その時代を再体験する機会を提供し、新しい世代のアスリートやサッカーファンにも、数々の懐かしい瞬間を伝えていくデザインです。
マッド 90 コレクションがおすすめの人
ナイキ マッド 90は、エア マックスシリーズを愛するすべての人に贈るコレクション。刺激的な限定スタイルや、限定発売のアイテムを常に探し求めている熱心なコレクターはもちろん、ハイパーヴェノム、マーキュリアル ヴェイパー 2002、トータル 90 レーザー、ティエンポが人気の絶頂にあった時代に育ったサッカーファンにとっても魅力的なコレクションと言えるでしょう。また、サッカーカルチャーやユニークなストリートウェアを愛するお客様にもぜひ手に取ってほしいアイテムです。
ナイキ マッド 90 コレクションの4つのフットウェアとアパレルデザインの特徴
エア マックス 90 ハイパーヴェノム：2013年にリリースされたNikeの名作シューズ、ハイパーヴェノムのオリジナルモデルをベースにしたシューズ。ゲームを支配したいプレーヤーのために設計されたモデルです。その新たなシルエットは、オリジナルのハイパーヴェノム サッカースパイクとエア マックス 90の両方からヒントを得たもの。オリジナルモデルと同じ大胆なオレンジとブラックのデザイン、全体に施された通気孔、そして、ブラック地に映えるオレンジ色のスケルトングラフィックが特徴です。
アパレルのインスピレーション：エア マックス 90 ハイパーヴェノムに合わせるアパレルは、ロサンゼルスの街をイメージ。自己表現、タフさ、コミュニティの力を象徴する、この大都市のカルチャーに根差したデザインです。
エア マックス 90 マーキュリアル：サッカー選手やファンがもつスピードの概念を塗り替えた人気のシューズ、マーキュリアル ヴェイパー 2002から着想を得たモデル。オリジナルのマーキュリアルの流れるようなラインとカラーの移ろいを受け継ぎながら、そのシルエットを再構築した一足です。ブラックのシューズに映えるホワイトのSwooshロゴや、ブラックのサッカースパイク特有のシュータンからも、オリジナルモデルの記憶を感じられるデザイン。さらに、オリジナルのスパイクに見られるアーミーグリーンのアクセントをAirユニット内にあしらいました。今回のバージョンでは、原点であるマーキュリアル サッカースパイクとは異なり、控えめなオレンジ色のアクセントを採用しています。
アパレルのインスピレーション：合わせるスポーツウェアは、世界を魅了する韓流カルチャーを表現したデザイン。
エア マックス 90 トータル レーザー 90：クラシックなトータル 90 レーザーから着想を得たモデル。2000年代に活躍した多くのトップサッカー選手のプレースタイルを象徴します。 明るいイエローとブラックのアクセント、そしてブラックのSwooshロゴを備えたそのデザインは、エア マックスシリーズ初期のサッカースパイクを彷彿とさせます。お馴染みのスケルトン グラフィックは、透明なラバーアウトソールで再現。全体をブラックでまとめたフロントアッパーのカラーや、つま先が下がったシルエットなど、各所にオリジナルの名作サッカースパイクから受け継いだ要素を散りばめました。かかとには従来のNike Airロゴに代わって、ブラックのトータル 90のロゴを採用。さらに、オリジナルのレッドのインナーライナーに代わって、シュータンの裏側にレッドのアクセントを施すことで、2つのモデルのつながりを表現しています。
アパレルのインスピレーション：アパレルアイテムでも主役のカラーはイエロー。英国サッカーカルチャーを世界中に発信した、2000年代初頭のNikeのサッカーアイテムを彷彿とさせるデザインです。
ナイキ エア マックス 90 ティエンポ：2005年に発売されたナイキ ティエンポと、当時のエネルギーを復活させたモデル。オリジナルのティエンポを特徴付ける上質なレザーやステッチ、ダイヤモンド キルティング、そして履き口の裏地を取り入れつつ、反骨精神を感じさせる現代的なデザインに仕上げています。オリジナルモデルと同様にブラックを基調とし、ホワイトのSwooshロゴを配置。グリーンのアクセントが、さりげなくポップな雰囲気を演出します。
アパレルのインスピレーション：ティエンポに合わせるスポーツウェアでは、サッカーカルチャーに敬意を表しながら、中国発の先鋭的なパンクロック精神を表現しています。
ナイキ マッド 90 コレクションの発売日と販売場所
ナイキ マッド 90 コレクションのフットウェアおよびアパレルは、2026年5月11日より、nike.comと世界各地の一部のNike提携販売店で発売開始予定。また、2026年5月21日には北米全域で販売が開始される予定です。
よくある質問
ナイキ マッド 90 コレクションとは？
ナイキ マッド 90 コレクションは、高い人気を誇るエア マックス 90のシューズを、サッカーに着想を得たデザインで再構築したもの。4つのモデルで構成され、各スタイルに合わせたデザインのアパレルアイテムも展開されます。
ナイキ マッド 90 コレクションに含まれるシューズは？
ナイキ マッド 90コレクションには、ハイパーヴェノム、マーキュリアル ヴェイパー 2002、トータル 90 レーザー、ティエンポが含まれます。いずれも、オリジナルのサッカーシューズに着想を得た限定版のNikeエア マックスシリーズとして展開されます。
マッド 90 コレクションのシューズはサッカースパイク？それともスニーカー？
マッド 90 コレクションのシューズは、名作サッカーシューズとサッカーの歴史に着想を得たスニーカーです。サッカースパイクではありません。
ナイキ マッド 90 コレクションの発売日はいつ？
ナイキ マッド 90 コレクションのフットウェアおよびアパレルは、2026年5月11日より世界各地で、2026年5月21日より北米全域で発売開始予定です。
ナイキ マッド 90 コレクションはどこで買える？
ナイキ マッド 90 コレクションは、nike.comと一部のNike提携販売店で購入できます。