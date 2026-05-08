Jordanブランドのルカ 5なら、抜群のコントロールを維持しながら、自信をもって動ける

ルカ 5の登場：自信とコントロールで動き出そう
製品ニュース
数々の最新アップグレードが施された、Jordanブランドのルカ 5。推進力と安定性が向上するとともに、コートとの一体感を強化。
- Jordanブランドのルカ 5は、ルカ・ドンチッチの最新シグネチャーシューズ。素早い方向転換と奇襲攻撃のために設計されている。
- 柔軟性と安定性を兼ね備えたルカ 5は、スター選手の代名詞であるステップバックに必要なバランスとコントロールを実現する。
- ルカ 5の魅力的な機能としては、反発力を高めるフルレングスのZoom Strobelと、より優れたコントロールを実現するISObandが挙げられる。
- ルカ 5は、2026年1月8日にJordan.comと一部のリテールストアで発売予定。
ルカ・ドンチッチのようなステップバックジャンプを果敢に試みるアスリートのために、Jordanブランドはルカ 5をリリース。最新モデルは、ファンに愛されるルカをベースに、アスリートがスター選手のキーとなる動きを真似できるよう重要な改良が加えられている。
これらの動きを支えるのは複数追加されたテクノロジーだ。ルカのシグネチャーシリーズで初めてフルレングスのZoom Strobelを搭載。より大きな力で足を前方に押し出す推進力を生みだす。シューズにシームレスに組み込まれているように見えるISObandは、優れた安定性とコントロールをもたらし、多角度からの蹴り出しを可能にする。Cushlon 3.0フォームで作られた抜群に柔らかいミッドソールは、雲の上を歩いているような感覚をもたらす。
「Jordanブランドとルカ 5を共同開発するにあたり、自分のプレーにフィットし、自分と共に進化し続けるシューズを作ることが重要でした」とルカは語る。「フルレングスのZoom StrobelとISObandのおかげで、コントロールと反発力が増したので、コートのどこからでも攻撃できるようになりました。シューレースを締めるたびに、準備万端だと感じられます」
ルカ 5の新しいテクノロジーは、おなじみのスタイルと履き心地が組み合わさり、エキサイティングなアップデートを実現。
ルカ 5は、前モデルと同様に、馴染みのある接地感、減速性能、操作性を備えている。ジョーダン ルカ 5の薄型デザインは、足をコートにさらに近づけ、HARTラバーを使用したフルレングスのヘリンボーントラクションパターンは、プレーヤーの素早いストップをサポート。
新しいシルエットには、Jordanブランド独自のISOPlateも搭載。ルカのシグネチャーシリーズのトレードマークとも言えるこのテクノロジーは、卓越した安定性とねじれに対する剛性で、足をしっかりと固定する。このシリーズのシグネチャーであるISOPlateと新テクノロジーを組み合わせることで360度のコントロール感をプラスし、ルカ 5を多方向への素早い予期せぬ方向転換に理想的なシューズとなっている。
スタイル面では、ルカ 5はヴェノムカラーで登場。印象的なイリュージョングリーンとブラックのアクセントを配したデザインだ。ロサンゼルス・レイカーズのスター選手のプレーを彷彿とさせる、さらに特徴的なスタイルも続々と登場予定。
Jordanブランドのルカ 5は、2026年1月8日に Jordan.comと一部の販売店で発売予定。