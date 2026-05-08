Jordanブランドのルカ 5なら、抜群のコントロールを維持しながら、自信をもって動ける

ルカ・ドンチッチのようなステップバックジャンプを果敢に試みるアスリートのために、Jordanブランドはルカ 5をリリース。最新モデルは、ファンに愛されるルカをベースに、アスリートがスター選手のキーとなる動きを真似できるよう重要な改良が加えられている。

これらの動きを支えるのは複数追加されたテクノロジーだ。ルカのシグネチャーシリーズで初めてフルレングスのZoom Strobelを搭載。より大きな力で足を前方に押し出す推進力を生みだす。シューズにシームレスに組み込まれているように見えるISObandは、優れた安定性とコントロールをもたらし、多角度からの蹴り出しを可能にする。Cushlon 3.0フォームで作られた抜群に柔らかいミッドソールは、雲の上を歩いているような感覚をもたらす。