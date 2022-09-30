就寝前の食事は体に悪い？ エキスパートが解説

答えは、「場合による」だ。 「就寝前にたくさん食べることと、体重が増えたり減量が難しくなったりすることには、ある程度関連性があります」と話すのは、管理栄養士のジェシカ・コーディングだ。

その明確な理由を突き止めようと行われてきた研究で、「夜遅い時間に食べる人は、それほど遅い時間に食べない人より、全般的に摂取するカロリーが多い傾向があるという事実が明らかになりました」と語る。

何を食べるかも重要なのだ。 「夜遅くに食べるものは、カロリーは多くても栄養に欠ける軽食などになりがちです」

ガンズも同意してこう話す。 「寝る前に余分なカロリーを摂取すると、体重が増えるでしょう。 ただ、1日に必要とするエネルギー量の範囲内であれば、体重が増えるおそれはそれほどありません」

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