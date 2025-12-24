寝る前のワークアウトは睡眠を妨げる？

研究結果の内容に関わらず、寝る前のワークアウトが体に合わない人もいる。そのため、夜のエクササイズによって睡眠能力が低下するかどうかは人によって異なる。そう語るのは、『The Woman’s Guide to Overcoming Insomnia（女性のための不眠症克服ガイド）』の著者であるシェルビー・ハリス氏（心理学士、臨床心理士）だ。就寝の数時間前に激しいエクササイズをすると、眠りにつきづらくなる人も一部にはいるとハリス氏は語る。 「すべての人に当てはまるわけではありませんが、多くの人にとって問題になる可能性があります」と彼女は言う。



重要なのは、エクササイズに対して自分の体がどのように反応するかを知り、それに基づいて（好みや生活上の必要性も考慮して）自分に最適なスケジュールを立てることだ。自分にとっては、他のエクササイズよりも睡眠に影響を及ぼすエクササイズの種類があるかもしれない。そのため、就寝前のエクササイズでどのような種類の運動をすればいいのか考えてみよう。



高負荷ワークアウトのHITをこなし、寝る前に手早く軽食をとっても問題なく眠れるアスリートは一部にいる。一方で、ランニング後に興奮が収まらず、眠れなくなるアスリートもいる。体の反応は一人ひとり異なるのだ。



「寝る前に超ハードなHITワークアウトをこなすと眠れなくなる人もいます。そんな人は、夜遅くに激しいエクササイズを行うべきではない可能性もあります」とマホフスキー氏は述べている。



睡眠に問題があるなら、エクササイズのタイミングや種類を変えてみよう。激しい運動より、適度な負荷の運動が睡眠の質の改善に有効である。それが14件の研究に関する2019年のレビューで明らかになったことだ。より良い睡眠をとるには、ウォーキングがおすすめだ（歩数がやや多くてもよい）。



この原則をあなたの場合にも当てはめてみよう。一般的にエクササイズは睡眠の質に良い影響を及ぼすという研究もあるが、一人ひとりの体がどんな反応を示すかは予測できない。試行錯誤を繰り返し、自分に最適なワークアウトの時間を見つけるようにハリス氏は勧めている。ハリス氏によると、ワークアウトをリラクゼーションに役立てたいなら、多くの人にとって夜にゆっくりとしたフロー、リストラティブヨガ、ストレッチなどで良質な睡眠を促すのが効果的だ。