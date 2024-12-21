早起きがもたらす4つの健康上のメリット

「一番大切なのは、起きる時間を一貫させることです」とミラー氏は語る。 「決まった時間に起きる習慣を続ければ、夜も眠りに入りやすくなります」

毎日の起床時間を守ることは、「睡眠衝動」と呼ばれる機能の構築に役立つ（ミラー氏談）。 「睡眠衝動は、夜になると眠くなる体の機能のこと。 睡眠衝動は起きている時間が長いほど大きくなるため、早起きが役に立つと言えます」

一貫性が大切なのは、起床時間に限ったことではない。運動や食事などの健康習慣を構築するには、一貫した継続性が大切だ。 「患者さんには、規則正しい睡眠の重要性を説いています。 規則正しく眠ることが、体のリズムを整えて健康的な習慣を作る土台となるのです」とブレンデル博士は言う。 「適切な睡眠スケジュールを守れば、健康的な習慣を楽に構築できるようになります。そして健康的な習慣が構築できれば、適切な睡眠スケジュールを確立する助けになります」

疲れが原因でワークアウトをさぼったり、好ましくない食事を選んでしまう人は多い。

「生きていく中で、何かひとつだけ守るべき習慣を作るとしたら、まずは良い睡眠習慣の構築から始めましょう」とブレンデル博士は結論づける。 その成功の鍵を握っているのが、早起き習慣なのだ。

文：エイミー・マーツラナ・ウィンダール