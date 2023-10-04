メッシュシューズの洗い方

製品のお手入れ

ここで紹介するシンプルなヒントに従って、メッシュシューズやNike Flyknitをお手入れしよう。

最終更新日：2023年10月4日
この記事は5分で読めます
所要時間
30 分
推定コスト
$15

備品

  • 低刺激性の洗濯洗剤、石鹸、スニーカークリーナー
  • 重曹（オプション）

ツール

  • シューズブラシまたは清潔な予備の歯ブラシ
  • 柔らかい布（マイクロファイバーのようなもの）
  • ボウルまたは小型のバケツ
  • シューキーパーまたは古新聞

高強度のファイバーにより、サポート性、伸縮性、通気性をピンポイントで高めた軽量のアッパーを実現。Nike Flyknitシューズは、高い性能を発揮する設計となっている。 こういったシューズに汚れはつきものだ。

ランニング、サッカー、バスケットボール、普段使い。どんな用途でNike Flyknitのスニーカーを履いても、傷はついてしまう。 形状を維持し、新品のように見せるためにも、ニットやメッシュ素材のシューズは定期的に洗おう。

Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 メッシュやNike Flyknitのシューズを洗う際に最も効果的な方法は手洗いだ。

（関連記事：スニーカーは洗濯機で洗える？ Nikeのスニーカーのおすすめの洗い方をご紹介)

これから紹介する簡単な手順に従ってスニーカーをきれいにしよう。

Nike Flyknitなどのメッシュのシューズを手洗いする方法

  1. 1.洗浄液を準備する

    少量の洗濯洗剤または低刺激性の石鹸と、冷水またはぬるま湯をボウルで混ぜる。 熱湯は使用しないこと。シューズの染料に影響する可能性があるためだ。 刺激の強い化学物質や漂白剤も使用しない方がよい。

  2. 2.ブラシで汚れを落とす

    メッシュシューズの洗い方

    ブラシでアッパーの汚れを落とす。 次に、シューズ同士を軽くたたき、ソールから泥のかたまりを落とす。 これは屋外かシンクで行うようにしよう。

  3. 3.シューレースを外す

    メッシュシューズの洗い方

    シューレースを外そう。シューレースを洗うときは、手洗いでも洗濯機でもかまわない。 シューレースを手洗いする場合は、洗浄液をすりこんでから冷水ですすぐ。 シューレースを洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れて、洗濯機の弱回転で洗う。 乾燥機はシューレースの端に付いたアグレットにダメージを与える可能性があるので、自然乾燥させる。

    （関連記事：簡単なシューレース洗浄方法3選

  4. 4.新聞紙を詰める

    メッシュシューズの洗い方

    シューズの形状を維持するために、クシャクシャにした新聞紙、タオル、シューキーパーなどをシューズに詰める。

  5. 5.洗浄液をつけたブラシでシューズをこする

    メッシュシューズの洗い方

    シューズブラシか清潔な予備の歯ブラシを洗浄液に浸し、ニットパターンの方向に向かってブラシで優しくこする。 方向はシューズの各部に応じて異なり、ニットの密度やパターンに左右されるので、注意が必要だ。 強くこすってはいけない。糸がほつれないように気をつけよう。

  6. 6.シューズの残りの部分をこする

    メッシュシューズの洗い方

    ソールの両側と底をブラシでこする。

  7. 7.タオルを用意

    メッシュシューズの洗い方

    きれいな布で洗浄液をふきとる。 必要に応じてステップ5と6を繰り返す。 シューズの汚れがひどいときは、このステップを数回繰り返す。

  8. 8.自然乾燥させる

    メッシュシューズの洗い方

    シューズを布でたたいて水分をふきとり、自然乾燥させる。 乾燥機の熱はシューズにダメージを与える可能性があるため、乾燥機に入れることは避けよう。

    文：ハンナ・シングルトン

よくある質問

Nike Flyknitシューズは洗濯機で洗えるか？

素材がデリケートであるため、NikeはNike Flyknitなどのシューズを洗濯機で洗うことはおすすめしていない。 Nike Flyknitなどのメッシュのシューズは必ず手洗いすること。

Nike Flyknitシューズは乾燥機に入れてもいい？

乾燥機の熱はニット素材にダメージを与える可能性があるため、Nike Flyknitやメッシュのシューズは自然乾燥させよう。

ホワイトのNikeメッシュはどのように洗えばよいか？

ホワイトのNikeメッシュシューズをピカピカにしたい場合は、重曹と水を2：1の割合で混ぜる。 このペーストを柔らかいブラシでニットのアッパーに塗りつけて、メッシュやニットパターンの方向に向かって優しくこする。

このペーストをラバーソールに塗り、泥や汚れをこすり落とすこともできる。 重曹の混合液を30分間放置して、しめらせたタオルで生地から拭き取ろう。

（関連項目：白いシューズをピカピカにする方法

公開日：2022年10月18日

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