メッシュシューズの洗い方
製品のお手入れ
ここで紹介するシンプルなヒントに従って、メッシュシューズやNike Flyknitをお手入れしよう。
備品
- 低刺激性の洗濯洗剤、石鹸、スニーカークリーナー
- 重曹（オプション）
ツール
- シューズブラシまたは清潔な予備の歯ブラシ
- 柔らかい布（マイクロファイバーのようなもの）
- ボウルまたは小型のバケツ
- シューキーパーまたは古新聞
高強度のファイバーにより、サポート性、伸縮性、通気性をピンポイントで高めた軽量のアッパーを実現。Nike Flyknitシューズは、高い性能を発揮する設計となっている。 こういったシューズに汚れはつきものだ。
ランニング、サッカー、バスケットボール、普段使い。どんな用途でNike Flyknitのスニーカーを履いても、傷はついてしまう。 形状を維持し、新品のように見せるためにも、ニットやメッシュ素材のシューズは定期的に洗おう。
Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 メッシュやNike Flyknitのシューズを洗う際に最も効果的な方法は手洗いだ。
（関連記事：スニーカーは洗濯機で洗える？ Nikeのスニーカーのおすすめの洗い方をご紹介)
これから紹介する簡単な手順に従ってスニーカーをきれいにしよう。
Nike Flyknitなどのメッシュのシューズを手洗いする方法
1.洗浄液を準備する
少量の洗濯洗剤または低刺激性の石鹸と、冷水またはぬるま湯をボウルで混ぜる。 熱湯は使用しないこと。シューズの染料に影響する可能性があるためだ。 刺激の強い化学物質や漂白剤も使用しない方がよい。
2.ブラシで汚れを落とす
ブラシでアッパーの汚れを落とす。 次に、シューズ同士を軽くたたき、ソールから泥のかたまりを落とす。 これは屋外かシンクで行うようにしよう。
3.シューレースを外す
シューレースを外そう。シューレースを洗うときは、手洗いでも洗濯機でもかまわない。 シューレースを手洗いする場合は、洗浄液をすりこんでから冷水ですすぐ。 シューレースを洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れて、洗濯機の弱回転で洗う。 乾燥機はシューレースの端に付いたアグレットにダメージを与える可能性があるので、自然乾燥させる。
（関連記事：簡単なシューレース洗浄方法3選）
4.新聞紙を詰める
シューズの形状を維持するために、クシャクシャにした新聞紙、タオル、シューキーパーなどをシューズに詰める。
5.洗浄液をつけたブラシでシューズをこする
シューズブラシか清潔な予備の歯ブラシを洗浄液に浸し、ニットパターンの方向に向かってブラシで優しくこする。 方向はシューズの各部に応じて異なり、ニットの密度やパターンに左右されるので、注意が必要だ。 強くこすってはいけない。糸がほつれないように気をつけよう。
6.シューズの残りの部分をこする
ソールの両側と底をブラシでこする。
7.タオルを用意
きれいな布で洗浄液をふきとる。 必要に応じてステップ5と6を繰り返す。 シューズの汚れがひどいときは、このステップを数回繰り返す。
8.自然乾燥させる
シューズを布でたたいて水分をふきとり、自然乾燥させる。 乾燥機の熱はシューズにダメージを与える可能性があるため、乾燥機に入れることは避けよう。
文：ハンナ・シングルトン
よくある質問
Nike Flyknitシューズは洗濯機で洗えるか？
素材がデリケートであるため、NikeはNike Flyknitなどのシューズを洗濯機で洗うことはおすすめしていない。 Nike Flyknitなどのメッシュのシューズは必ず手洗いすること。
Nike Flyknitシューズは乾燥機に入れてもいい？
乾燥機の熱はニット素材にダメージを与える可能性があるため、Nike Flyknitやメッシュのシューズは自然乾燥させよう。
ホワイトのNikeメッシュはどのように洗えばよいか？
ホワイトのNikeメッシュシューズをピカピカにしたい場合は、重曹と水を2：1の割合で混ぜる。 このペーストを柔らかいブラシでニットのアッパーに塗りつけて、メッシュやニットパターンの方向に向かって優しくこする。
このペーストをラバーソールに塗り、泥や汚れをこすり落とすこともできる。 重曹の混合液を30分間放置して、しめらせたタオルで生地から拭き取ろう。
（関連項目：白いシューズをピカピカにする方法）