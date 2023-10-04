メッシュシューズの洗い方

高強度のファイバーにより、サポート性、伸縮性、通気性をピンポイントで高めた軽量のアッパーを実現。Nike Flyknitシューズは、高い性能を発揮する設計となっている。 こういったシューズに汚れはつきものだ。

ランニング、サッカー、バスケットボール、普段使い。どんな用途でNike Flyknitのスニーカーを履いても、傷はついてしまう。 形状を維持し、新品のように見せるためにも、ニットやメッシュ素材のシューズは定期的に洗おう。

Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 メッシュやNike Flyknitのシューズを洗う際に最も効果的な方法は手洗いだ。

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これから紹介する簡単な手順に従ってスニーカーをきれいにしよう。