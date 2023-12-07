自分に合ったシューズの保管方法を見つけよう

エキスパートがおすすめするシューズの収納アイデア20選
製品のお手入れ
履きたいスニーカーをすぐ見つけられるようにしておこう。
自慢のスニーカーコレクションを収納したい場合や、フィットネスシューズをすべて片付けたい場合、あるいは小さなクローゼットを整理整頓したい場合でも、シューズの収納には頭を悩ませるものだ。 現実に目を向けよう。玄関にシューズを放置したくなるものだが、そうはいかない。
「特にコレクションしているシューズの収納にはかなりの技術が必要になります」と話すのは、ジーン・プロミンスキー。オーガナイザーの資格を持ち、家の片付けビジネスを展開するSeattle Sparkleの創設者だ。 「シューズの整理整頓は、必要なときに必要なシューズを見つけられるようにするだけでなく、シューズの寿命を保つというメリットもあるんです」
シューズ収納のアプローチには、棚を追加して行う手間のかかる作業から、出し入れしやすい透明な扉付きのシューズボックスを利用する簡単なものまで、さまざまだ。 ここでは、マッドルームのような狭いスペース向けのシューズ収納アイデアや、汚れたスニーカーを瞬時に隠せる装飾的なアクセントなども紹介する。
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シューズを整理して収納する方法
シューズの整理に取り組む前に、今持っているシューズをカテゴリーごと（ワークアウトシューズ、ドレスシューズ、季節もののシューズなど）に分類しておこう。 これは、履かないシューズ、底がすり減ったシューズ、サイズが合わなくなったシューズを一掃できる重要なステップとなる。
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残しておくシューズが決まったら、次はそれらをいつ、どのように履くか考えよう。 頻繁に履くものと、特別な日や天候のときだけ引っ張り出すものに分類する。
コレクションが多い場合は、クローゼット全体をシューズの収納に充てる必要があるかもしれない、とプロミンスキーは言う。 いずれにせよ、よく履くシューズは玄関脇のラックやシューズマットに置いておくのがベストだ。
「最も重要なのは、メンテナンスが簡単にできるように、また、シューズを元の場所に戻しやすいように、できるだけシンプルな決まりを作ることです」とプロミンスキーは付け加える。
では、エキスパートお墨付きの20のアイデアを、収納場所およびアプローチ別に見ていこう。
クローゼットにシューズを収納するための7つのアイデア
1. 前面が透明のシューズボックスを購入する。
シューズを購入時の箱に入れたまま棚や床に積み重ねたくなるが、それはシューズにとって最適な収納方法とは言えない。 「購入時の箱は積み重ねると形が崩れるので、シューズがゆがんでしまいます」とプロミンスキー。 「また、箱の中身が見えないので、必要なシューズを見つけるのが難しくなります」
代わりに、透明なアクリルのシューズボックスを用意すると効果的だ。 頑丈なうえ、一目で中身がわかる。
2. クローゼットに棚を作る。
クローゼットにフローティングシェルフを取り付けるだけなら、DIYに詳しい必要はない。 ホームセンターへ行けば、すぐに取り付け可能な棚、またはブラケットと木の板を購入できる。 店舗スタッフに頼んで、サイズに合わせてカットしてもらうことも可能だ。
シューズを棚に並べたいが、既存のクローゼットに余裕がない場合は、ぜひこのクローゼットシューズ収納のアイデアを試してほしい。
3. 金属製のシューズラックを掛ける。
このシューズ整理法なら数分で完了する。 ワイヤー製のドア掛けシューズラックを用意してクローゼットの扉の内側に設置すれば、シューズの出し入れが簡単だ。
4. プラスチック製のシューズボックスを用意する。
スニーカーの側面が見える積み重ね可能なシューズボックスを使えば、クローゼットがスニーカー専門店のようになる。 おまけ：UVカット効果のあるプラスチックを使用したシューズボックスなら、シューズの色あせや黄ばみを防ぐことができる。
5. 大型のボックスに収納する。
大型のプラスチック製シューズボックスには扉がない場合もあるが、季節ものや特別な日に履くシューズを収納するのに使わない手はない。 透明なシューズボックスが効果的だが、それ以外のものを使うなら、ボックス内のシューズのリストや写真を添えて、ボックスの中身がわかるようにしておこう。
6. 本棚を追加する。
ウォークインクローゼットには本棚を置くスペースがあるかもしれない。本棚なら、究極のシューズディスプレイが可能だ。 シューズ用の新しい棚を楽しい色に塗って、グレードアップさせよう。
ただし、扉のない棚の場合は、シューズがほこりにさらされるので、不必要な劣化を避けるために必ず清潔に保つこと、とプロミンスキー。
7. シューウォールを設置する。
モジュールラックを使用したシューウォールは、クローゼットの究極のシューズ収納法だ。 棚の高さや奥行きを調整できるので、シューズのコレクションやニーズに合わせてカスタマイズできる。
狭いスペースにシューズを収納するための5つのアイデア
8. シューズラックを利用する。
狭いスペースにシューズを収納する場合は、シューズラックを検討しよう。 サイズもデザインもさまざまなので、ニーズに適したものを選べる。 購入時は、寸法の確認を忘れずに。
9. ドア掛けシューズバッグを選ぶ。
この選択肢は玄関のクローゼットに適している。 シューズがよく見えるように、透明のPEVA素材を使用したスタイルを選ぼう。 ドア掛けシューズバッグは、シューズのゴミをキャッチするのにも最適だ。ただし、たまにはバッグの中を掃除することを忘れずに。
10. シューズキャビネットに飾る。
シューズキャビネットならシューズを隠し、狭いスペースに個性を吹き込める。 シューズをキャビネットの中にしまい、上部は飾り棚として利用することも、小物を入れる小さなトレーを置くこともできる。
11. ベンチを置く。
座ったままシューズを履けるのは楽なもの。小さなベンチがあれば役に立つ。 そのうえシューズをベンチの下に収納すれば、すぐに取り出せる。
12. 編みかごを利用する。
センスよくシューズを隠すなら、編みかごをいくつか選び、 ベンチの下や収納キャビネットに置くといい。
幅の狭いスペースにシューズを収納するための5つのアイデア
13. 縦型のシューズラックを選ぶ。
従来のシューズラックが収まらないスペースには、高さのあるものを探そう。 縦型のシューズラックは幅の狭いスペースに便利、とプロミンスキーは言う。
14. スニーカー棚をディスプレイする。
スペースがあまりない場合でも、壁面を活用して愛用のシューズをオープンにディスプレイしよう。 透明のスニーカー用フローティングシェルフには1足しか入らないが、好きなように並べることができる。
15. 小型のフローティングシェルフを探す。
小さなフローティングシェルフを縦にいくつか並べれば、シューズ用のDIYクローゼットシステムに。 スペースにもよるが、1列から3列まで設置可能だ。
16. キュービーシェルフを設置する。
余裕があれば、狭いスペースにミニマルなキュービーシェルフを設置してみよう。 小さなキュービーシェルフがあればシューズを整理して片付けられるうえ、取り出しやすい。
17. シューズオーガナイザーでスペースを節約する。
棚をまったく使用せずに、シューズを重ねて収納できるシューズオーガナイザーを手に入れよう。 シューズを整然と並べることができる。 調節可能なタイプもあるので、必要に応じてハイカットのシューズやカジュアルなフラットシューズにも使用できる。
ガレージにシューズを収納するための3つのアイデア
18. ゴム製のブーツトレイを選ぶ。
ガレージが湿度管理されていることはめったにないため、大切な一足を収納するのはちょっと気が引ける。 それよりも機能性を重視しよう。 ゴム製のブーツトレイは、泥だらけのトレイルランニングシューズやハイキングブーツなど、汚れたシューズの収納に最適だ。
19. ワイヤーバスケットを利用する。
ワイヤーバスケットは、美観を優先する必要がなく、たくさんのシューズを収納する必要があるときに活躍する。 特に、スニーカーを放り込んで簡単に取り出せるスペースが必要な、キッズが何人もいる家庭には便利だ。
20. 作り付けの収納をカスタマイズする。
通常、ガレージには壁面スペースが十分にあるため、作り付けの収納法に適している。 スポーツ用の器具とシューズの両方を収納できる多機能エリアとして利用することが可能だ。 できれば、ほこりが入らないようキャビネットには扉を付けよう。
文：イェレーナ・モロズ・アルパート