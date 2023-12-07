自分に合ったシューズの保管方法を見つけよう

自慢のスニーカーコレクションを収納したい場合や、フィットネスシューズをすべて片付けたい場合、あるいは小さなクローゼットを整理整頓したい場合でも、シューズの収納には頭を悩ませるものだ。 現実に目を向けよう。玄関にシューズを放置したくなるものだが、そうはいかない。

「特にコレクションしているシューズの収納にはかなりの技術が必要になります」と話すのは、ジーン・プロミンスキー。オーガナイザーの資格を持ち、家の片付けビジネスを展開するSeattle Sparkleの創設者だ。 「シューズの整理整頓は、必要なときに必要なシューズを見つけられるようにするだけでなく、シューズの寿命を保つというメリットもあるんです」

シューズ収納のアプローチには、棚を追加して行う手間のかかる作業から、出し入れしやすい透明な扉付きのシューズボックスを利用する簡単なものまで、さまざまだ。 ここでは、マッドルームのような狭いスペース向けのシューズ収納アイデアや、汚れたスニーカーを瞬時に隠せる装飾的なアクセントなども紹介する。

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