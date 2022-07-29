スニーカーは洗濯機で洗える？ Nikeのスニーカーの洗い方をご紹介

まず、重要なポイントを押さえておこう。Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 お手入れの際に思いがけずシューズを傷めてしまわないようにするには、適切な方法で手洗いするのが一番だ。 それに、スニーカーのような、かさのあるものを放り込んで動かすと、洗濯機が壊れる可能性もある。

シューズを傷めずにきれいにするには、低刺激洗浄液を付けてブラシでこすり、自然乾燥させるのがベストだ。 なお、スエードのように、特別なケアが必要になる素材もある。