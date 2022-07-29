スニーカーは洗濯機で洗える？ Nikeのスニーカーの洗い方をご紹介

スニーカーは洗濯機で洗える？ Nikeのスニーカーのおすすめの洗い方をご紹介
製品のお手入れ
シューズの品質を保つために、最適なお手入れ方法をチェックしよう。
箱から出したばかりの新品シューズの見た目を維持したい人も、古くなったお気に入りのシューズの寿命を延ばしたい人も、傷めない適切な方法で定期的に洗うことが重要だ。 シューズをきれいにするおすすめの方法をチェックしよう。
シューズを洗濯機で洗うことは可能？
まず、重要なポイントを押さえておこう。Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 お手入れの際に思いがけずシューズを傷めてしまわないようにするには、適切な方法で手洗いするのが一番だ。 それに、スニーカーのような、かさのあるものを放り込んで動かすと、洗濯機が壊れる可能性もある。
シューズを傷めずにきれいにするには、低刺激洗浄液を付けてブラシでこすり、自然乾燥させるのがベストだ。 なお、スエードのように、特別なケアが必要になる素材もある。
シューズの素材：洗う前に把握しておくべきポイント
素材にコットン、ナイロン、キャンバス、ポリエステルを使用しているシューズは、一般的に、低刺激洗浄液を使って手洗いすれば問題ない。
（関連記事：シューズのクリーニング方法 - 6つの簡単な手順）
レザーやスエードなど、よりデリケートな素材のシューズのお手入れには、特別な注意が必要だ。 レザーのシューズは、しみ取りにメラミンスポンジやレザーコンディショナーを使うとよい。 レザーを傷めないよう、優しくこするようにしよう。
スエードはデリケートな素材で、水分を吸収しやすく、汚れがすぐに染み込むため、スエード保護スプレーを使ってしみが付くのを事前に防ぐことをおすすめする。
（関連記事：スエードのシューズをピカピカにする方法）
シューズを洗う前のしみの落とし方
シューズ全体を洗う前にしみを落とすための低刺激洗剤は手作りできる。水1/2カップに重曹大さじ1を加えて混ぜればOK。 ホワイトビネガーがある場合は、水1/4カップとビネガー1/4カップを混ぜたものに、重曹大さじ1を加える。
きれいな歯ブラシの毛を濡らして重曹を付け、 しみに優しくすり込む。そのまま置いて10～15分ほど経ったら、湿らせたきれいなマイクロファイバーの布またはタオルでふき取る。
ヒント：この方法で、衣類のしみも落とせる。
テニスシューズの底のトレッドに泥がこびりついていたり、掃除しにくい隙間に砂利などの小さな粒が挟まっていたりする場合は、中性洗剤とぬるま湯を使い、毛の柔らかいブラシでかき出そう。 下処理が終わったら、水ですすぐ。
よくある質問
シューズは洗濯機で洗えるか？
Nikeはシューズを洗濯機で洗うことをおすすめしていない。 シューズを傷めずにきれいにするには、低刺激洗浄液を付けてブラシでこすり、自然乾燥させるのがベストだ。 なお、スエードのシューズのお手入れには、特別なケアが必要。
（関連記事：シューズのクリーニング方法 - 6つの簡単な手順）
シューズを乾燥機に入れてもいい？
乾燥機にかけると、熱でシューズが傷むおそれがあるため、自然乾燥をおすすめする。
文：クレア・タック