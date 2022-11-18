シューズの洗い方：6つの簡単なステップ

シューズを定期的にクリーニングすることなく、新品同様の状態を保つのは困難だ。 新しいスニーカーを箱から出したら、すぐに履いて外に出かけたくなるが、屋外では泥土や傷やしみが付いてしまう。

スニーカーの機能性をいつまでも最高の状態に保つには、クリーニングを含め、適切なお手入れやメンテナンスが欠かせない。 お手入れを始める前に、シューズに木型を入れるか、新聞紙を丸めて詰めておくことで、クリーニング中にシューズの形状を保つことができる。 これで、クリーニングの準備は万端だ。

次に紹介するヒントに従えば、わずか数ステップの簡単な手順で、ライフスタイルシューズ、バスケットボールシューズ、ランニングシューズなど、あらゆるシューズの状態を維持することができるだろう。