サッカースパイクのお手入れ方法

サッカースパイクの手入れや着用で避けるべきことを知っておくことで、傷みを防ぎ、寿命を延ばすことができる。

スパイクを洗濯機や乾燥機に入れるのは手間がかからなくて便利かも知れないけど、シューズのアッパー素材やフットプレートを傷める可能性がある。だから、洗剤とぬるま湯を混ぜたものなど、低刺激性の洗浄液を使用して手洗い後、自然乾燥させることが大切だ。

ヒント：使う洗剤がデリケートな素材用であることを確認すること漂白剤や刺激の強い化学物質は合成素材を劣化させ、スパイクの色やテクスチャード加工に影響を与える可能性がある。

スパイク、特にNike FlyknitやGripknitのようなニットアッパーのスパイクを手洗いする際は、水に完全に漬けないようにする。湿らせたタオルと洗浄液で、土や汚れを拭き取ってから、十分に洗剤分をすすぎ落とす。

シューレースは別々に洗うこと。シューズからシューレースを外してこれを洗濯ネットに入れ、他の洗濯物と一緒に洗濯機に放り込む。ただし、乾燥機には入れてはいけない。過度の熱によって、先端に付いたプラスチックが傷んだり、シューレースが縮んだりするおそれがある。

スパイクが乾いたら、これでプレーの準備は完了。ただし、サッカースパイクに適した地面で履くことが重要だ。たとえば、舗装された歩道のような硬い路面で人工芝用にデザインされたスパイクを履くと、スパイクの摩耗が速まり、フットプレートが劣化してしまう。

ヒント：スパイクは サッカーバッグにしまっておき、ピッチ外ではNikeスライドを履くようにしよう。