シューズの泥汚れをきれいにする方法

ハイキングで泥まみれになったり、水たまりに足を踏み入れてしまったり。そんな場合でも、シューズからきちんと泥を取り除けば、今後のアウトドアに備えて良好な状態をキープできる。

ランニングシューズやハイキングブーツが泥だらけになってしまったら、以下のガイドを参考にしてクリーニングしよう。

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