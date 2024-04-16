ダークチョコレートの3つの健康効果を管理栄養士が解説

風味が濃厚で抗酸化物質をたっぷり含むチョコレートには、豊かな歴史がある。

ココアやチョコレートの原料であるカカオの実を初めて栽培したのはマヤ人であることが研究で明らかになっている。 ココアの原型となる飲み物はカカオ、お湯、スパイスからできており、「神々の飲み物」と呼ばれていた。

16～17世紀には、カカオに去痰、利尿、抗鬱、精力増進といった薬効があるとされていた。これらは、現在謳われているカカオのさまざまなメリットと、さほどかけ離れてはいない。 しかし、ダークチョコレートの健康効果について詳しく説明する前に、チョコレートはいわゆる総称であるということを覚えておこう。 たとえば、チョコレートにはミルクチョコレートやダークチョコレートといった種類がある。

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