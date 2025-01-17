ブルーライトカットメガネの着用に期待できる3つの効果

電子機器が発する人工的なブルーライトは頭痛、目の焦点調節障害、光過敏症を引き起こす可能性があるとツァイは説明する。

「通常、サングラスは屋外で着用します。日光もブルーライトを放出するので、その影響を軽減するためです」と言う。 「しかし、屋内では人間の目は画面からのブルーライトにさらされたままで、光に対してより過敏になるのです」

だが、ブルーライトカットメガネは、デジタルデバイスによる眼精疲労の改善には役立たないかもしれない。 『American Journal of Ophthalmology』誌の2021年号に掲載されたランダム化比較試験によると、ブルーライトカットメガネには、コンピューターを2時間使用した後の眼精疲労の症状の予防や改善の効果はないようだ。

「眼精疲労と、ブルーライトが引き起こすコンピューター視覚症候群は混同されることもありますが、同じではありません」と、ボクサー・ヴァッハラーは言う。 「これらの症状の原因は、電子機器の使用時間が長すぎることです。近くのものに長時間焦点を合わせていると、まばたきの回数が普段よりも30％減少するからです」

ブルーライトはデジタルデバイスによる眼精疲労の原因というわけではないが、ブルーライトカット機能は光過敏に伴う症状に効果があるかもしれない。