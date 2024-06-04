シューズの音鳴りを止める方法

過度の湿気が原因で音が鳴っている場合は、シューズをしっかりと乾かそう。 日光に当てて自然乾燥させても、音の原因となる湿気が完全に抜けきるとは限らない。 インソールを取り外し、くしゃくしゃにした新聞紙をつま先まで詰めてから、シューズをタオルで包もう。 そのまま風通しの良い場所で12時間ほど乾かす。 扇風機や、温かい空気が出てくる通気孔の近くに置いておくと、乾燥を早めることができる。

インソールを元に戻す前にベビーパウダーやタルカムパウダーをシューズの中に振りかけておくと、残った湿気もしっかり吸収される。