姿勢を改善する5つのエクササイズをエキスパートが伝授

正しい姿勢を身につけることが背中の健康には欠かせないと、エキスパートは口をそろえる。 猫背にならずに背すじを伸ばして座るよう常に意識するのはもちろんだが、姿勢の改善に役立つエクササイズが数多く存在することを知っておくのも大切。そのようなエクササイズは誰にでも効果があるという。

「組織や筋肉は、自分がとる姿勢に順応します」と話すのは、Nike Well Collectiveトレーナーであり、NASM-PESおよびUSATF認定ランニングコーチの資格を持つダレン・トマッソ。 「パソコンを置いた机の前に座った状態で一日の大半を過ごしていると、体はその姿勢に適応していきます。肩は前に出て丸まり、頭は前に突き出る。骨盤は倒れ、脊椎は圧迫された状態になります」

さらに、姿勢が変わると筋力のアンバランスが起きるおそれもあると付け加える。 これが筋肉群の機能低下を引き起こし、可動域が制限されて、日々のアクティビティやワークアウトを行う際に痛みや違和感が生じる原因にもなるのだ。

そこで、姿勢の改善に効果のあるエクササイズをルーティンに加えてみよう。以下に紹介するエクササイズはそれぞれ体の異なる領域を対象としているので、可能であればすべて行うのがベストだ。