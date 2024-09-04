ピックルボールとは？ あなたのプレースタイルは？

現在、ピックルボールのコーチをしている元プロテニスプレーヤーのリック・ウィツケンは、50歳以上のプレーヤーのために設立されたナショナル・ピックルボール・リーグの共同設立者の1人でもある。ウィツケンは、誰でもすぐに上手くなれる手軽な学習曲線が、このスポーツの魅力の大きな部分を占めていると語る。 プレーヤーは、短時間でゲームを楽しめるようになるのだ。

「ピックルボールは、テニスよりはるかに簡単に上達できます」とウィツケンは言う。 テニスの場合、ラリーで3回ボールを往復させられるようになるまで数回のレッスンが必要になることもある。

「でもピックルボールなら、最初の5分でラリーができます。 ラリーが続けば続くほど、興奮が高まり、楽しさが増すのです。 ピックルボールは、それなりにプレーできるようになるまでのハードルがテニスよりはるかに低く、この点が人気拡大の理由になっています」とウィツケンは語る。

米国のピックルボールアンバサダーであり、プロフェッショナル・ピックルボール・レジストリーの認定コーチでもあるアーニー・メディナは、ピックルボールが「小さなテニス」というより、「大きな卓球」に似ていることで人気を高めていると考察している。

社会的な観点から見ると、コートの大きさも人気の要因かもしれないとウィツケンは指摘する。 プレーヤー同士の距離が近く、たくさん走る必要がないので、ポイントのたびに喋ったり笑ったりしやすい。

コートが小さいからと言って、ピックルボールが本格的なエクササイズにならない訳ではない。2021年に学術誌『International Journal of Environmental Research and Public Health』（国際環境研究および公衆衛生ジャーナル）で発表された研究によると、普段あまり運動をしない成人がピックルボールを始めたところ、わずか6週間で脚力が11％向上した。

参考までに、高齢の男性が高強度のサッカートレーニングを行った場合、4ヵ月で脚力が15～16％向上する。 この研究に参加したピックルボール愛好家たちは、身体的な健康効果を実感できただけでなく、このスポーツが楽しくプレーできたと述べている。 6週間に平均4.5時間のエクササイズをした参加者たちは、その期間中に幸福感が高まったと報告している。