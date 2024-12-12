フォアフット走法の3つのメリット

ランニング時の着地位置によって、ランナーはおおむねフォアフット（前足部）、ミッドフット（中足部）、リアフット（後足部）の3タイプに分けられる。 フォアフット走法では、母指球が初めに着地する。つまり、母指球とつま先で地面を蹴りながら走るスタイルだ。 ミッドフット走法では、足中央部で着地して、前足部へ体重移動し、つま先で蹴り出す。 リアフット（ヒールストライク）走法では、かかとで着地して、足中央部へ体重移動し、最後につま先で蹴り出す。

けがの防止やパフォーマンス向上など、フォアフット走法のメリットにはさまざまな意見がある。 それでもフォアフット走法は、すべてのランナーに一度は試していただきたい。 「フォアフット走法を試してみれば、自分の身体構造がどんな反応を示すかを確認できます」と語るのは、ローレン・シャンテ（フィットネスコーチ）。認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト（CSCS）の資格を持ち、 理学で修士号を取得した専門家だ。