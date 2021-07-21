足底筋膜炎の予防と対策

生物の簡単な講義をしよう。両足の中央には足底筋膜と呼ばれる強靭な帯状の組織が広がり、土踏まずをサポートしている。この筋膜は、歩いたり走ったりするたびに毎日数千回も伸縮を繰り返し、一定の範囲内であれば優れた耐久性を発揮する。そう語るのは、運動生理学、クロストレーニング、外傷予防の専門家であるオハイオ大学のイアン・クラインだ。「一定の範囲内」という言葉に注目したい。ニューヨーク大学ランゴーン医療スポーツパフォーマンスセンターに勤務する、理学療法士にして整形外科の臨床専門医であるケイト・ヴァンダムによれば、トレーニングの量が多すぎる、走る距離を急に増やす、あるいは回復のための休養日を設けないといった過度のストレスによって、組織が危険な範囲まで伸張してしまう可能性があるという。炎症や断裂につながる恐れもある、とクラインは説明する。

これは初心者だけの問題ではない。クラインは、足底筋膜炎は熱心なベテランランナーにも起こり得ると指摘する。生体力学の問題、たとえばストレッチ不足でふくらはぎの筋肉が短縮したり、足底筋膜を引っ張る親指がハードなランニングでこわばっていたりすると、それも症状の原因となる場合がある、とヴァンダムは付け加える。偏平足や、逆に足裏のアーチが高い人、仕事で立ちっぱなしの人、ハイヒールをよく履く人もリスクが高いと彼女は言う。