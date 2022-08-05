今シーズンおすすめのNike Footballグローブ

フットボールのスーパースターがワンハンドキャッチをするには、卓越した運動能力、スキル、才能だけでなく、最高級のフットボールグローブのサポートも必要だ。 ナイキ ヴェイパー ジェット 7.0など、Magnigrip+テクノロジーを取り入れたレシーバー向けのNikeフットボールグローブでは、ポリエステル、シリコン、スパンデックスの複合素材を使用している。

このタイプは伸縮性があるため、着用したまま指を自由に動かしたり曲げたりすることができる。 また、ボールが触れた瞬間に優れたグリップ性とトラクションを発揮し、試合を勝利に導くキャッチをサポートする。

さらに、指部分の通気孔で通気性を確保。開口部のフィット感を調節することもできる。