今シーズンおすすめのNike Footballグローブ

今シーズンにおすすめのNike Footballグローブ
購入ガイド
グリップ性のある素材や通気性に優れた調節可能なデザインなど、プレーをレベルアップさせることができるNike Footballグローブのテクノロジーをチェックしよう。
フットボールのフィールドで最高のパフォーマンスを発揮するには、努力と準備が必要だ。ウェイトリフティング、フットワークトレーニング、適切な食生活は、プレーをレベルアップさせるための一要素にすぎない。
試合当日には適切なギアを着用することが重要であり、ポジションによってはぴったりフィットするグローブが不可欠だ。 今シーズンのおすすめのNike Footballグローブをチェックし、フィールドでのパフォーマンスを最大限に高めるためにどのように役立つのかを確認しよう。
（関連記事：アメリカンフットボール初心者のためのポジションガイド）
おすすめのNike Footballグローブ
1.ボールを持って走るのに最適：ナイキ Dタック フットボールグローブ
ランニングバックにとっては、タックルをかわしてディフェンスをかいくぐる際にどんな打撃を受けても衝撃を吸収できるよう、手の甲にパッドがあることが重要だ。 ナイキ Dタック グローブは、パッドで手の甲を守り、ボールを手に持って運ぶのをサポートする。
さらに、このグローブはボールをしっかりつかむ上でも大きな効果がある。粘着性のあるパーム部にラバーを24％使用し、自然なグリップ性を実現。シーズンが終わるまで、雨の日でもボールを引き寄せるようにキャッチして確保できる。
2.ワンハンドキャッチに最適：ナイキ ヴェイパー ジェット フットボールグローブ
フットボールのスーパースターがワンハンドキャッチをするには、卓越した運動能力、スキル、才能だけでなく、最高級のフットボールグローブのサポートも必要だ。 ナイキ ヴェイパー ジェット 7.0など、Magnigrip+テクノロジーを取り入れたレシーバー向けのNikeフットボールグローブでは、ポリエステル、シリコン、スパンデックスの複合素材を使用している。
このタイプは伸縮性があるため、着用したまま指を自由に動かしたり曲げたりすることができる。 また、ボールが触れた瞬間に優れたグリップ性とトラクションを発揮し、試合を勝利に導くキャッチをサポートする。
さらに、指部分の通気孔で通気性を確保。開口部のフィット感を調節することもできる。
3.暖かさを保つのに最適：ナイキ サイドライン フットボールグローブ
指の感覚が失われると、ボールの感触もなくなってしまう。 試合中に出番を待っている間に気温が下がって寒くなってきたら、ナイキ サイドライン グローブを着用し、手を保温しよう。
抜群に暖かいフリース裏地付きで、手のひらには耐久性に優れたシープスキンレザーを使用。 手首のストラップを調節し、寒さをシャットアウトできる。
4.若いプレーヤーに最適：ナイキ スーパーバッド フットボールグローブ、ナイキ シャーク フットボールグローブ
ナイキ ヴェイパー ジェット グローブとナイキ Dタック グローブにはキッズサイズがあるため、子どもでもプロのように試合に備えることができる。 キッズ専用モデルなら、ナイキ スーパーバッド キッズグローブかナイキ シャーク キッズ グローブを要チェックだ。
ボールをしっかりキャッチできるよう、どちらのモデルも手のひらにMagnigrip素材を使用。ナイキ スーパーバッド グローブは、手の甲と指に軽くて柔軟なパッドを備えている。 ベストコンディションでフィールドに立つことができるいずれかのモデルを、身近な若きアスリートに勧めよう。
文：グレッグ・プレスト