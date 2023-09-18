プレゼント交換に最適なNikeギフトをチェックしよう

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ウォーターボトル、ビーニー、ギフトカードなど、誰にでも喜んでもらえるギフトのアイデアをご紹介。

最終更新日：2023年9月18日
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ホワイトエレファントのプレゼント交換にぴったりな、Nikeの素敵なギフトアイデアベスト5

年末年始にプレゼント交換の予定がある人は、予算に見合ったプレゼントのアイデアを探しているはず。友人、家族、同僚が確実に喜んでくれる贈り物が必要だ。 プレゼント交換用のギフトを選ぶ楽しさと難しさは、誰のためのショッピングかわからない点にある。プレゼント交換では、あなたのプレゼントが誰の手に渡るのかわからない。

プレゼント交換に最適なのは、万人受けする品物だ。 品物が良い物であるほど、選ぶ順番が回ってきた人々がそれを手に入れたいと思うだろう。 このプレゼント交換向けギフトガイドでは、その場に集まった誰もが感動し、思い出にも残るジェンダーフリーなプレゼントのアイデアを紹介する。

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プレゼント交換に最適なNikeのギフトアイデア

1. ミニバックパックまたはファニーパック

Nikeのミニサイズのバックパックやファニーパックなら、必需品をスタイリッシュに持ち運べる。 ミニバックパックのスタイルは、誰にでも好まれるシンプルな白黒デザインが良いだろう。 Nikeスウッシュロゴが入った定番モデルか、洗練されたナイキ フューチュラのスクリプト入りのものを選ぼう。

ファニーパックのほうが集まった仲間に相応しいと思うなら、さまざまなスタイルとサイズから最適なものを選ぼう。 スポーツ用（長距離のトレーニングランやハイキング用）もあれば、日常使いや音楽フェスに適したものもある。

2. 再利用可能なウォーターボトル

再利用可能なウォーターボトルは、小さくて用途も幅広いシンプルなギフトになる。 丈夫なステンレス製なら、同僚や大切な人が日々の通勤するとき安心して持ち運べる。一日を通して飲み物を冷たくキープしてくれるから便利だ。

ストローが内蔵されたスライダーボタン付きのウォーターボトルなら、片手でも開けられる。自宅でのワークアウトやトレッドミル、あるいは屋内のサイクリングクラスなどにも理想的だ。 食洗器に対応するBPAフリーのボトルなら、お手入れも簡単。

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3. 寒い季節に最適なアクセサリー

寒い季節のプレゼント交換なら、冬用のラインナップが充実しているNikeの商品がおすすめ。 たとえば手袋なら、裏地がフリースのタイプもあれば、タッチパネルに対応したデザインもある。ネックウォーマーやスウッシュ入りのスカーフも喜んでもらえるはずだ。 クッション性のあるタイダイ柄のソックスは、機能性が高いだけでなく、気分が明るくなる楽しいデザインも魅力。 ソックス1足では物足りないなら、3足パックや6足パックを選ぼう。

究極に心地良いギフトとして、Nikeはフリースやフェイクファーのブランケットを用意している。プレゼント交換で奪い合いになること請け合いだ。

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4. Nikeのビーニー

さまざまなファッションに合わせやすいビーニーも、プレゼント交換にはうってつけだ。 Nikeのビーニーはカラー展開が豊富なため、誰にでも喜ばれるカラーがきっと見つかるだろう。ブラック＆ホワイト、ヘザーグレー、ゴールデン、チョコレート、モスグリーンなど、多彩に取り揃えている。 ビーニーは、予算制限のあるプレゼント交換にもぴったりだ。

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5. Nikeのギフトカード

ギフト選びの時間がないときに、便利で間違いないプレゼントを用意したいなら、Nikeのギフトカードがおすすめだ。 プレゼント交換会のギフトとしては個性に欠けるかもしれないが、受け取った人は自分が本当に欲しいものが選べるという利点もある。 シューズ、ウェア、トレーニングアクセサリーなど、好みに合うものが必ずあるはずだ。 値段も自由に選択できるので、プレゼント交換の予算内に収めやすい。

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文：エミリア・ベントン

公開日：2022年11月16日

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