今すぐ購入したいNikeのフットボール用プロテクトギア7選

適切なグローブを着用すれば、トラクション機能がしっかり発揮され、ボールをコントロールできる。また、保護性能も向上する。 アスリートの手を悪天候やラフプレーから守ってくれるのがグローブだ。

Nikeのグローブは大人・キッズ用に展開されており、たとえば、軽いシリコン素材で作られたヴェイパー ニット 3.0 グローブは、軽量構造で抜群の通気性を発揮する。 一方、スーパーバッド グローブは、手のひら部分に粘着性のあるMagnigrip素材を配置しており、ボールキャッチの精度を高めるのが特徴だ。