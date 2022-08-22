今すぐ購入したいNikeのフットボール用プロテクトギア7選

今シーズン持っておきたいアメフトプロテクター
購入ガイド
Nikeのアメリカンフットボール用防具を装着すれば、自信を持ってタックルやサックを決めることができる。
アメリカンフットボールの試合では、タックルやサックといった身体接触はボールキャッチ、スプリント、スローイングと同様、ごく当たり前の動作だ。 だからこそ、フィールドにおける選手の安全を確保し、自信に満ちたプレーを実践するには、防具の装着が欠かせない。
ここでは、マウスガードからパッド入りウェアまで、身体をしっかり保護する防具をご紹介。
マウスガード
マウスガードはアメリカンフットボールのほとんどのリーグで着用が義務付けられており、それには十分な理由がある。 American Academy of Pediatric Dentistry（AAPD）によると、マウスガードの使用によって、若い選手が試合や練習中に口腔内を負傷するリスクを減らすことができる。
Nikeのマウスガードは大きな通気孔を備えたデザインにより、最大限の酸素摂取量を確保する。また、ひも付きですぐに取り外せるので、試合終了間際まで随時チームメイトに戦略を伝えることが可能だ。
スリーブとアームバンド
Nikeのスリーブとアームバンドは、アメリカンフットボールの試合で2つの機能を提供する。 1つはコンプレッション機能だ。試合で酷使する肘などの関節に圧力を加える。 さらに、通常、Nikeのスリーブにはプラスチック製の保護シールドが付いているので、アスリートは力強く激しいプレーを大胆に展開することができる。
グローブ
適切なグローブを着用すれば、トラクション機能がしっかり発揮され、ボールをコントロールできる。また、保護性能も向上する。 アスリートの手を悪天候やラフプレーから守ってくれるのがグローブだ。
Nikeのグローブは大人・キッズ用に展開されており、たとえば、軽いシリコン素材で作られたヴェイパー ニット 3.0 グローブは、軽量構造で抜群の通気性を発揮する。 一方、スーパーバッド グローブは、手のひら部分に粘着性のあるMagnigrip素材を配置しており、ボールキャッチの精度を高めるのが特徴だ。
アイシールド
アメリカンフットボールのプレーにおいて、正確で広い視野の確保は重要な意味を持つ。太陽が照りつけるフィールドではなおさらだ。 ナイキ ヴェイパー アイ シールドは衝撃を吸収するヒンジを備え、傾斜のついたエッジがまぶしさとゆがみを防止。UVA／UVBを100％ブロックしながら、フィールドの状況をはっきり確認できる。
断熱性フェイスカバー
アメリカンフットボールの試合でプレーヤーを保護するのは、パッド、シールド、マウスガードだけではない。悪天候から守る機能も重要だ。 ナイキ プロ ハイパーウォーム フードは、優れた断熱性を発揮して、寒い日の練習やプレーをサポート。 ぴったりフィットするデザインで、ヘルメットの下で簡単に調節できる。ネックゲイターとして単独で着用することも可能だ。
パッド入りショートパンツ
アメリカンフットボールは基本的にランニングとパスが中心のスポーツだが、ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）やアマチュアの試合で選手の動きを見ると、直立でのプレーと同じくらい、地面に近い位置でプレーすることが多い。
しかし、どこでプレーするにしても、ぴったりとフィットするパッド入りショートパンツによって快適性は大きく向上する。 ナイキ プロ ハイパーストロング ショートパンツはフォームパッドを備えており、タックルや激しいぶつかり合いで衝撃を吸収する。しかも軽量で通気性に優れているのでプレーを妨げない。
アメリカンフットボールのギアバッグ
今回紹介した防具を含め、アメリカンフットボールのギアは、ロッカールームでもバッグでも大きなスペースが必要になる。 Nikeのダッフルバッグなら、プレーに必要な防具をすべて収納することが可能だ。
たとえば、ナイキ ユーティリティ パワー バッグは51リットル相当のスペースを提供。耐久性に優れた構造で、様々なスタイルのハンドルと調節可能なストラップによりギアを快適に持ち運べる。
文：ジュリア・サリバン ACE認定パーソナルトレーナー