手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法

自分に合ったグローブのサイズを判断する方法
購入ガイド
普段使いのグローブから、ゴルフやフットボール用のグローブまで、さまざまなタイプのグローブのサイズを判断する方法を学ぼう。
購入しようとしているグローブが普段使いのものであれ、大好きなスポーツ（ゴルフ、サッカー、重量挙げなど）用のものであれ、重要なのは適切なサイズを見つけることだ。 適切なフィット感を見つけるには、自分の手の寸法を知ることが重要。それがあってこそ、快適さ、暖かさ、または集中力を手に入れられる。 以下では、自分に合ったグローブを選ぶための第1ステップとして、手のサイズの測り方を紹介しよう。
手の測定値をグローブのサイズに変換する方法
グローブのサイズは、デザインや用途によってさまざま。 たとえば、Nikeのトレーニンググローブは、Nikeのランニンググローブよりも小さめだ。
Nikeのウィメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲（手囲い）が18～19cmの手にフィットするように設計されている。 ウィメンズのMサイズのグローブは手の周囲が19～20cmの手にフィットし、ウィメンズのLサイズのグローブは手の周囲が20～22cmの手にフィットする。
Nikeのメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲が18～20cmの手にフィットするように設計されている。メンズのMサイズのグローブは20～22cmの手、メンズのLサイズのグローブは22～23cmの手にフィットするように設計されている。
Nikeのユニセックスランニンググローブはサイズが大きめになる傾向があり、S/Mサイズは手の周囲が23～24cmの手、M/Lサイズは24～25cmの手にフィットする。
グローブが緩すぎれば滑り落ちたりシワが寄ったりするし、きつすぎれば血流を妨げてしまうため、快適にフィットするものを探す必要がある。しかし、そのとき留意すべき細かな注意点がある。
たとえば、ゴルフグローブはぴったりとフィットするように設計されているが、サッカーのゴールキーパーグローブには、より余裕を持たせなければならない。 Nikeのグローブは、速乾テクノロジーのNike Dri-FIT、断熱性を高めるフリース素材の裏地、ストラップ付きでフィット感を調節できる袖口などの機能により、柔軟性と快適さを提供するように作られている。
ヒント：右手と左手のサイズが若干異なる場合は、大きい方の手に合うグローブのサイズを選択するとよい。
よくある質問
グローブのサイズはどうやって測ればよいか？
提供されているグローブのサイズ表をもとに自分のサイズを判断するためには、手の周囲を測定しよう。 指の関節のすぐ下の手のひらに柔らかい素材のメジャーをぴったりと巻き付ければ測定できる。 グローブのサイズ表の中には、中指の長さ、または指先から手首までの長さが含まれているものもある。
どちらの手を使ってグローブのサイズを測るべきか？
グローブのサイズを判断するために手を測るときは、両手を測るのがベスト。 両方の手を測定した後、大きい方の手にフィットするグローブのサイズを選択しよう。
文：ジェシカ・ムーリ