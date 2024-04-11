手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法

グローブのサイズは、デザインや用途によってさまざま。 たとえば、Nikeのトレーニンググローブは、Nikeのランニンググローブよりも小さめだ。

Nikeのウィメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲（手囲い）が18～19cmの手にフィットするように設計されている。 ウィメンズのMサイズのグローブは手の周囲が19～20cmの手にフィットし、ウィメンズのLサイズのグローブは手の周囲が20～22cmの手にフィットする。

Nikeのメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲が18～20cmの手にフィットするように設計されている。メンズのMサイズのグローブは20～22cmの手、メンズのLサイズのグローブは22～23cmの手にフィットするように設計されている。

Nikeのユニセックスランニンググローブはサイズが大きめになる傾向があり、S/Mサイズは手の周囲が23～24cmの手、M/Lサイズは24～25cmの手にフィットする。

グローブが緩すぎれば滑り落ちたりシワが寄ったりするし、きつすぎれば血流を妨げてしまうため、快適にフィットするものを探す必要がある。しかし、そのとき留意すべき細かな注意点がある。

たとえば、ゴルフグローブはぴったりとフィットするように設計されているが、サッカーのゴールキーパーグローブには、より余裕を持たせなければならない。 Nikeのグローブは、速乾テクノロジーのNike Dri-FIT、断熱性を高めるフリース素材の裏地、ストラップ付きでフィット感を調節できる袖口などの機能により、柔軟性と快適さを提供するように作られている。