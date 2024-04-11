自分に合ったグローブのサイズを判断する方法

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普段使いのグローブから、ゴルフやフットボール用のグローブまで、さまざまなタイプのグローブのサイズを判断する方法を学ぼう。

最終更新日：2024年4月11日
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手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法

購入しようとしているグローブが普段使いのものであれ、大好きなスポーツ（ゴルフ、サッカー、重量挙げなど）用のものであれ、重要なのは適切なサイズを見つけることだ。 適切なフィット感を見つけるには、自分の手の寸法を知ることが重要。それがあってこそ、快適さ、暖かさ、または集中力を手に入れられる。 以下では、自分に合ったグローブを選ぶための第1ステップとして、手のサイズの測り方を紹介しよう。

手の測定値をグローブのサイズに変換する方法

グローブのサイズは、デザインや用途によってさまざま。 たとえば、Nikeのトレーニンググローブは、Nikeのランニンググローブよりも小さめだ。

Nikeのウィメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲（手囲い）が18～19cmの手にフィットするように設計されている。 ウィメンズのMサイズのグローブは手の周囲が19～20cmの手にフィットし、ウィメンズのLサイズのグローブは手の周囲が20～22cmの手にフィットする。

Nikeのメンズランニンググローブの場合、Sサイズのグローブは手の周囲が18～20cmの手にフィットするように設計されている。メンズのMサイズのグローブは20～22cmの手、メンズのLサイズのグローブは22～23cmの手にフィットするように設計されている。

Nikeのユニセックスランニンググローブはサイズが大きめになる傾向があり、S/Mサイズは手の周囲が23～24cmの手、M/Lサイズは24～25cmの手にフィットする。

グローブが緩すぎれば滑り落ちたりシワが寄ったりするし、きつすぎれば血流を妨げてしまうため、快適にフィットするものを探す必要がある。しかし、そのとき留意すべき細かな注意点がある。

たとえば、ゴルフグローブはぴったりとフィットするように設計されているが、サッカーのゴールキーパーグローブには、より余裕を持たせなければならない。 Nikeのグローブは、速乾テクノロジーのNike Dri-FIT、断熱性を高めるフリース素材の裏地、ストラップ付きでフィット感を調節できる袖口などの機能により、柔軟性と快適さを提供するように作られている。

グローブのサイズを判断するための手の測り方

  • グローブのサイズを判断するための手の測り方, 手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法, slide 1 of 3

    1. 手の周囲を測るには、柔らかい素材のメジャーを使う。 親指と人差し指の間にメジャーの端をはさみ、指の関節のすぐ下の部分の手のひら（親指を除いた部分）にメジャーをぴったりと巻き付ける。 メジャーが手のひらにぴったりとついた状態で測定する。 周囲をセンチ単位で記録し、もう片方の手も同様に測る。

  • グローブのサイズを判断するための手の測り方, 手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法, slide 2 of 3

    2. 最も正確なフィット感を見つけるには、一部のサイズ表を参照して中指の長さも測定する必要がある。 そのためには、指のつけ根のしわ（手のひらと接する部分）から指の先端までを測定する。

  • グローブのサイズを判断するための手の測り方, 手の大きさを測ってグローブのサイズを見つける方法, slide 3 of 3

    3. 他のサイズ表では、手全体の長さが必要な場合もある。 この場合は、中指の先端部から手首のしわまでの長さを測定する。

ヒント：右手と左手のサイズが若干異なる場合は、大きい方の手に合うグローブのサイズを選択するとよい。

よくある質問

グローブのサイズはどうやって測ればよいか？

提供されているグローブのサイズ表をもとに自分のサイズを判断するためには、手の周囲を測定しよう。 指の関節のすぐ下の手のひらに柔らかい素材のメジャーをぴったりと巻き付ければ測定できる。 グローブのサイズ表の中には、中指の長さ、または指先から手首までの長さが含まれているものもある。

どちらの手を使ってグローブのサイズを測るべきか？

グローブのサイズを判断するために手を測るときは、両手を測るのがベスト。 両方の手を測定した後、大きい方の手にフィットするグローブのサイズを選択しよう。

文：ジェシカ・ムーリ

公開日：2023年7月17日

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