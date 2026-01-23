運動がメンタルヘルスに与えるメリットとは？

人はアクティビティを最後までやり遂げることで、自分の能力に自信を持つようになる。エクササイズは、セルフケアのためのツールとしてだけでなく、自分に自信を持ち、能力を確信できるようにするためのツールとしても利用できる。



『Neuropsychiatric Disease and Treatment』（2016年）に掲載された 臨床試験では、身体活動は自尊心、体力の自覚、身体的イメージと直接的に関連することが明らかになっています。一方、興味深いことに、ボディマス指数（BMI）との明確なリンクは存在しなかった。



このことが示すのは、エクササイズおよび身体活動から恩恵を受けるために、特定の体重である必要はないということである。つまり、どんな経験レベルの人でも、定期的なエクササイズを続けることで、自尊心や自信を築くことが可能なのだ。エクササイズは身体的な幸福感を高め、あなたが暮らす世界を変化させる。

「活動に没頭しきっているとき、私たちは完全にその場に集中し、判断や自己意識から解放されます」と レチッチ氏 は言います。「運動を通じて到達できるこのマインドフルな状態は、心と体のつながりを育みます。マインドフルネスは、ストレスや不安、うつ病の軽減、感情調節の改善、集中力の向上、反応性の低下、人間関係の強化など、数多くの健康改善につながっています」

効果：

運動をおこなうことで自信やマインドフルネスが高まり、その結果、ストレスや不安を軽減し、集中力を高めます。